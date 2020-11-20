У Львові 19 листопада на пішохідному переході водій Volkswagen Golf наїхав на 41-річного львів'янина. Внаслідок аварії чоловік травмувався, й медики відвезли його до лікарні.

ДТП трапилась на вулиці Виговського близько 19:15. Водія розшукали за допомогою свідчень очевидців події. Про у фейсбуці це повідомили пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

До теми На Львівщині Opel на смерть збив жінку: фото з місця ДТП

Як водій збив чоловіка на пішохідному переході

40-річний львів'янин, що кермував автівкою Volkswagen Golf, на пішохідному переході на перетині вулиць Виговського – Головатого наїхав на 41-річного чоловіка.

Водій поїхав з місця ДТП. Постраждалого львів'янина медики відвезли до лікарні.

Очевидці аварії запам'ятали фрагмент номеру та ймовірну марку автівки.

Патрульні переглянули камери спостереження та визначили точний номер автомобіля та адресу його власника.

Водія-втікача викликали до відділку. Там він зізнався, що наїхав на пішохода та втік.

Автомобіль скерували на арештмайданчик.

Також водія перевірили на стан сп'яніння – він був тверезий.



Водій збив чоловіка на пішохідному переході / Фото патрульної поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.