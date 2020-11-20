У Львові на переході Volkswagen збив пішохода: чоловік у лікарні – фото
У Львові 19 листопада на пішохідному переході водій Volkswagen Golf наїхав на 41-річного львів'янина. Внаслідок аварії чоловік травмувався, й медики відвезли його до лікарні.
ДТП трапилась на вулиці Виговського близько 19:15. Водія розшукали за допомогою свідчень очевидців події. Про у фейсбуці це повідомили пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як водій збив чоловіка на пішохідному переході
- 40-річний львів'янин, що кермував автівкою Volkswagen Golf, на пішохідному переході на перетині вулиць Виговського – Головатого наїхав на 41-річного чоловіка.
- Водій поїхав з місця ДТП. Постраждалого львів'янина медики відвезли до лікарні.
- Очевидці аварії запам'ятали фрагмент номеру та ймовірну марку автівки.
- Патрульні переглянули камери спостереження та визначили точний номер автомобіля та адресу його власника.
- Водія-втікача викликали до відділку. Там він зізнався, що наїхав на пішохода та втік.
- Автомобіль скерували на арештмайданчик.
- Також водія перевірили на стан сп'яніння – він був тверезий.
Водій збив чоловіка на пішохідному переході / Фото патрульної поліції Львівщини
Що загрожує водієві
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
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