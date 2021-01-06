У Львові продовжують ремонтувати вулицю Богдана Хмельницького. Перші дві ділянки дороги вже завершили відновлювати, а з 11 січня починають працювати на третій – від будинку №182 до заїзду на автовокзал "Північний".

Ремонт ділянки вулиці Хмельницького від будинку №182 до заїзду на автовокзал "Північний" – найскладніший етап проєкту. Тут замінюватимуть колектор, асфальт та змінюватимуть організацію руху. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коли перекриють частину вулиці Хмельницького

Ремонт вулиці Хмельницького у Львові проводить ТзОВ "Онур" на замовлення ЛКП "Львівавтодор". Наразі підрядник починає роботи на третій ділянці вулиці. Тому 11 січня з 8:00 частину вулиці Хмельницького – від будинку №182 до заїзду на автовокзал "Північний" – перекриють для руху транспорту.

У 2020 році на вулиці Хмельницького виконали дуже великий обсяг робіт – відремонтували ділянку від вулиці Опришківської до Олійної. Наразі ще залишились незначні роботи з благоустрою на ділянці від вулиці Механічної до Олійної.

Цього року ремонтні роботи на вулиці Хмельницького будуть зосереджені на ділянці від вулиці Олійної до Липинського, до кільця. Це, напевно, буде найскладніша ділянка, оскільки вона передбачає заміну всіх комунікацій, зокрема колекторів, заміну дорожнього одягу і зміну організації дорожнього руху,

– розповів речник ЛКП "Львівавтодор" Олексій Хміль

На відремонтованій частині вулиці Хмельницького встановлять 3 нових світлофори. Перший — на перехресті з вулицею Опришківською. Його вже встановили, але поки він не почав працювати. Другий світлофор встановлять на перехресті з вулицею Механічною, а третій – перед кільцем на вулицю Липинського, біля автовокзалу. Завдяки третьому світлофору на вулиці повністю зміниться організація дорожнього руху на перехресті.

Коротко про ремонт на вулиці Богдана Хмельницького