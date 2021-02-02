У Львові перенесли Галицький райвідділ поліції: деталі
У Львові змінилась адреса Галицького райвідділу поліції. Раніше він був розташований на вулиці Мартовича. Зараз райвідділ перенесли на вулицю Романчука.
Джерело: поліція Львівщини
Личаківський та Галицький відділи поліції об’єднали у Львівське районне управління. Відтак, вони змінили свої адреси та номери телефонів.
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Куди перенесли Галицький відділ поліції
Відповідно до організаційно-штатних змін Головного управління Нацполіції Львівщини, у Львові реорганізували Личаківський та Галицький відділи поліції. Їх об’єднали у Львівське районне управління поліції.
Громадян, які проживають у Личаківському та Галицькому районах Львова, для особистого прийому, подачі заяв та звернень потрібно звернутись у відділ, що розташований на вулиці Романчука, 18.
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