У Львові перенесли Галицький райвідділ поліції: деталі

У Львові змінилась адреса Галицького райвідділу поліції. Раніше він був розташований на вулиці Мартовича. Зараз райвідділ перенесли на вулицю Романчука.

Джерело: поліція Львівщини

Личаківський та Галицький відділи поліції об’єднали у Львівське районне управління. Відтак, вони змінили свої адреси та номери телефонів.

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Куди перенесли Галицький відділ поліції

Відповідно до організаційно-штатних змін Головного управління Нацполіції Львівщини, у Львові реорганізували Личаківський та Галицький відділи поліції. Їх об’єднали у Львівське районне управління поліції.

Громадян, які проживають у Личаківському та Галицькому районах Львова, для особистого прийому, подачі заяв та звернень потрібно звернутись у відділ, що розташований на вулиці Романчука, 18.

Контактні номери телефонів Львівського районного управління поліції: 032-276-24-00, 096-755-18-09, 063-147-84-59 або 102.