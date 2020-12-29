На Личаківському кладовищі у Львові 29 грудня перепоховали останки жертв політичних репресій – в'язнів Пересильної тюрми №25. Присутні вшанували пам'ять загиблих та виконали державний гімн.

Останки 428 жертв політичних репресій поховали на полі почесних поховань №76 на Личаківському кладовищі. Про це повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

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Як відбувалось перепоховання жертв політрепресій

Перепоховання відбувалось у співпраці з Меморіальним музеєм "Територія терору". Працівники КП Львівської облради "Доля" упродовж 2017 – 2018 років провели ексгумацію 428 в'язнів Пересильної тюрми №25 з території садово-городнього кооперативу "Світоч".

Під час церемонії перепоховання останків жертв політичних репресій присутні вшанували пам’ять загиблих покладанням квітів та лампадок. Після цього вони виконали Гімн України. Також опісля відбулась громадська панахида.

Відновлення правди про політичні репресії, гідне вшанування їхніх жертв є громадянським обов’язком кожного з нас. Люди, які загинули від жорстоких злочинів комуністичного режиму мають бути поховані належним чином,

– зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

Дивіться фото перепоховання жертв політичних репресій у Львові / Фото Львівської міськради