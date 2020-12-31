У Львові банки, державні та комунальні установи у період новорічних свят працюватимуть за зміненим графіком. Зокрема, з 1 до 3 січня більшість установ матимуть вихідні дні.

В Україні 1 січня – це офіційний державний вихідний. Тому більшість львівських банків та держустанов у цей день не працюватимуть, повідомляє 24 канал.

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Як у період новорічних свят працюватимуть "Львівобленерго" та "Львівводоканал"

Відділення "Львівобленерго" не працюватимуть 1 січня у зв'язку з державним вихідним. Проте львів'яни можуть звернутись на гарячу лінію установи за номером 0 800 3015 68 або 5068. Співробітники "Львівобленерго" навіть у святкові дні цілодобово прийматимуть виклики.

Своєю чергою, відділення "Львівводоканалу" 31 грудня працюватимуть за скороченим графіком – до 16:00, а 1 січня не працюватимуть взагалі. Натомість буде можливість звернутись на гарячу лінію установи за номером 032 259 15 51, яка працюватиме цілодобово.

Як у період новорічних свят працюватимуть ЦНАПи

У Львові Центри надання адміністративних послуг 31 грудня працюватимуть з 09:00 до 17:00. Водночас 1, 2 та 3 січня ЦНАПи матимуть вихідні дні. З 4 січня центри почнуть працювати за звичним графіком. Проте прийом відбуватиметься лише за попереднім записом через пандемію коронавірусу.



ЦНАПи 1 – 3 січня матимуть вихідні / Фото Львівської міськради