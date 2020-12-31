У Львові у період новорічних свят банки і держустанови працюватимуть за зміненим графіком
У Львові банки, державні та комунальні установи у період новорічних свят працюватимуть за зміненим графіком. Зокрема, з 1 до 3 січня більшість установ матимуть вихідні дні.
В Україні 1 січня – це офіційний державний вихідний. Тому більшість львівських банків та держустанов у цей день не працюватимуть, повідомляє 24 канал.
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Як у період новорічних свят працюватимуть "Львівобленерго" та "Львівводоканал"
- Відділення "Львівобленерго" не працюватимуть 1 січня у зв'язку з державним вихідним. Проте львів'яни можуть звернутись на гарячу лінію установи за номером 0 800 3015 68 або 5068. Співробітники "Львівобленерго" навіть у святкові дні цілодобово прийматимуть виклики.
- Своєю чергою, відділення "Львівводоканалу" 31 грудня працюватимуть за скороченим графіком – до 16:00, а 1 січня не працюватимуть взагалі. Натомість буде можливість звернутись на гарячу лінію установи за номером 032 259 15 51, яка працюватиме цілодобово.
Як у період новорічних свят працюватимуть ЦНАПи
У Львові Центри надання адміністративних послуг 31 грудня працюватимуть з 09:00 до 17:00. Водночас 1, 2 та 3 січня ЦНАПи матимуть вихідні дні. З 4 січня центри почнуть працювати за звичним графіком. Проте прийом відбуватиметься лише за попереднім записом через пандемію коронавірусу.
ЦНАПи 1 – 3 січня матимуть вихідні / Фото Львівської міськради
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Як у період новорічних свят працюватимуть банки
- На сайті Нацбанку повідомили, що 31 грудня через систему електронних платежів здійснюватимуть лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі.
- Також здійснюватимуть платежі від учасників СЕП до Нацбанку та органів Державної казначейської служби та платежі у зворотному напрямку. Банківський день закінчиться о 13:00.
- З 1 до 3 січня у банках будуть вихідні дні. Усі операції, які зареєструють у ці дні, виконуватимуть 4 січня, бо саме тоді банки повноцінно почнуть працювати.
Як у період новорічних свят працюватимуть сервісні центри МВС
Сервісні центри МВС 31 грудня працюватимуть за скороченим графіком – з 9:00 до 17:00. А 1 – 3 січня будуть вихідні. 4 січня центри працюватимуть також за скороченим графіком – з 9:00 до 16:45. А вже з 5 січня вони повністю відновлять свою роботу.
Сервісні центри МВС не працюватимуть з 1 до 3 січня / Фото Сервісних центрів МВС
Як у період новорічних свят працюватиме Гаряча лінія міста Львова
Гаряча лінія міста Львова працюватиме цілодобово. Повідомити про проблеми у місті можна, зателефонувавши на номер 15 – 80, або написавши на фейсбук-сторінку "Гарячої лінії міста Львова". Дзвінки – безкоштовні з усіх мобільних операторів.
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