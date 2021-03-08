В одній з квартир 5 березня львівські медики виявили жінку з простреленою ногою. Виявилось, що в постраждалу вистрілив її знайомий під час пиятики, яка завершилась сваркою.

Після інциденту зловмисник втік. Проте його досить швидко затримали правоохоронці. Читайте також У Львові 34-річний патрульний вистрілив собі у голову Чоловік прострелив ногу знайомій під час сварки Ввечері 5 березня правоохоронці отримали виклик від медиків.

Вони розповіли, що у квартирі на вулиці Виговського виявили жінку "з проникаючим пораненням стегна".

Поліцейські негайно приїхали на місце події.

Там вони побачили 40-річну жительку Кіровоградської області з пораненням, яке, ймовірно, завдали травматичним пістолетом.

Жінка розповіла, що вона разом з власницею квартири та ще 2 чоловіками розпивала алкоголь.

Потім між знайомими виник конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків вистрілив їй в ногу та втік.

Невдовзі патрульні затримали його недалеко від місця інциденту на вулиці Виговського.

Під час поверхневої перевірки у 44-річного львів'янина знайшли травматичний пістолет.

На місце події викликали слідчих. Постраждала написала заяву.

Патрульні супроводили чоловіка до відділку.

Чоловік вистрілив в ногу знайомій та втік / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці затримали зловмисника / Фото Патрульної поліції Львівщини

У чоловіка знайшли травматичний пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини