У Львові під час пиятики чоловік прострелив ногу знайомій: фото

8 березня 2021 , 11:24
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

В одній з квартир 5 березня львівські медики виявили жінку з простреленою ногою. Виявилось, що в постраждалу вистрілив її знайомий під час пиятики, яка завершилась сваркою.

Після інциденту зловмисник втік. Проте його досить швидко затримали правоохоронці.

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Чоловік прострелив ногу знайомій під час сварки

  • Ввечері 5 березня правоохоронці отримали виклик від медиків.
  • Вони розповіли, що у квартирі на вулиці Виговського виявили жінку "з проникаючим пораненням стегна".
  • Поліцейські негайно приїхали на місце події.
  • Там вони побачили 40-річну жительку Кіровоградської області з пораненням, яке, ймовірно, завдали травматичним пістолетом.
  • Жінка розповіла, що вона разом з власницею квартири та ще 2 чоловіками розпивала алкоголь.
  • Потім між знайомими виник конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків вистрілив їй в ногу та втік.
  • Невдовзі патрульні затримали його недалеко від місця інциденту на вулиці Виговського.
  • Під час поверхневої перевірки у 44-річного львів'янина знайшли травматичний пістолет.
  • На місце події викликали слідчих. Постраждала написала заяву.
  • Патрульні супроводили чоловіка до відділку.


Чоловік вистрілив в ногу знайомій та втік / Фото Патрульної поліції Львівщини


Правоохоронці затримали зловмисника / Фото Патрульної поліції Львівщини


У чоловіка знайшли травматичний пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини