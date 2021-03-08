У Львові під час пиятики чоловік прострелив ногу знайомій: фото

В одній з квартир 5 березня львівські медики виявили жінку з простреленою ногою. Виявилось, що в постраждалу вистрілив її знайомий під час пиятики, яка завершилась сваркою.
Після інциденту зловмисник втік. Проте його досить швидко затримали правоохоронці.
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Чоловік прострелив ногу знайомій під час сварки
- Ввечері 5 березня правоохоронці отримали виклик від медиків.
- Вони розповіли, що у квартирі на вулиці Виговського виявили жінку "з проникаючим пораненням стегна".
- Поліцейські негайно приїхали на місце події.
- Там вони побачили 40-річну жительку Кіровоградської області з пораненням, яке, ймовірно, завдали травматичним пістолетом.
- Жінка розповіла, що вона разом з власницею квартири та ще 2 чоловіками розпивала алкоголь.
- Потім між знайомими виник конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків вистрілив їй в ногу та втік.
- Невдовзі патрульні затримали його недалеко від місця інциденту на вулиці Виговського.
- Під час поверхневої перевірки у 44-річного львів'янина знайшли травматичний пістолет.
- На місце події викликали слідчих. Постраждала написала заяву.
- Патрульні супроводили чоловіка до відділку.
Чоловік вистрілив в ногу знайомій та втік / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці затримали зловмисника / Фото Патрульної поліції Львівщини
У чоловіка знайшли травматичний пістолет / Фото Патрульної поліції Львівщини