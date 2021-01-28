У Львові під час посадки задимівся літак: що кажуть в аеропорті – відео

Під час посадки у Львові зранку 28 січня задимівся вантажний літак AN-12 UR-CAJ. Він прилетів у Міжнародний аеропорт "Львів" для дозаправлення пальним.

Джерело: Міжнародний аеропорт "Львів"

Інформацію про те, що у Львові під час посадки задимівся літак поширили користувачі соцмереж. Проте в аеропорті заявили, що усі параметри роботи двигунів авіасудна відповідають технічним вимогам.

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Як у Львові під час посадки задимівся літак

Зранку 28 січня у мережі з'явилось відео, як під час посадки у Львові, пролітаючи над торговим центром King Cross Leopolis, задимівся вантажний літак AN-12 .

Занепокоєні люди почали поширювати ролик у різних телеграм-каналах. Інформацію про ймовірну несправність літака швидко підхопили місцеві ЗМІ. На відео, яке зняли очевидці, видно, як чорний дим йде одразу з 2 турбін літака.

Дивіться відео, як у Львові задимівся літак:

Що кажуть в аеропорті

Пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів" пояснила, що насправді дим з турбін літака йшов не через несправність. Таке задимлення зустрічається доволі часто й воно не є небезпечним.

За умов підвищеної вологості, під час роботи двигунів на повних обертах, продукти згорання авіаційного палива можуть мати темний вигляд. Аеропорт працює в штатному режимі,

– зазначили у пресслужбі.

Літак AN 12 UR-CAJ авіакомпанії Merіdian LTD виконував рейс Чорлу – Львів – Каунас. Авіасудно приземлилось у Львові для дозаправлення пальним. Зі слів командира літака, політ проходив у штатному режимі. Відхилень показників параметрів роботи двигунів на приладах також не було. Авіасудно відповідає технічним вимогам, тому хвилюватись не варто.