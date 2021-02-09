У Львові під час руху загорілись автобус та трамвай: фото і відео

9 лютого 2021 , 10:44
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Джерело:

ДСНС Львівщини

Протягом двох днів у Львові трапилось 2 пожежі у громадському транспорті. 9 лютого під час руху загорівся автобус Solaris, а 8 лютого – трамвай №2.

У ДСНС повідомили, що внаслідок обох пожеж ніхто з людей не постраждав. Проте автобус та трамвай сильно пошкодились.

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Як у Львові загорівся автобус

  • Повідомлення про пожежу в автобусі Solaris, що курсував маршрутом №14, надійшло надзвичайникам 8:00.
  • Він загорівся під час руху на вулиці Ряшівській.
  • На місце виклику негайно виїхали надзвичайники.
  • Рятувальники локалізували пожежу о 8:11, а повністю ліквідували о 8:15.
  • Внаслідок пожежі вогонь пошкодив моторний відсік автобуса.
  • До ліквідації займання залучили 7 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.
  • В управлінні транспорту ЛМР повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
  • За попередніми даними, в автобусі пошкодився патрубок антифризу, що спричинило значне випаровування.

Відомо, що в автобусі на маршруті 14 спочатку трапилось задимлення, усіх пасажирів евакуювали, потім почалось загоряння. Автобус був на маршруті. Це машина марки Solaris, яку недавно купив приватний перевізник,
– розповів начальник управління транспорту Орест Олеськів.

Дивіться відео, як у Львові горів автобус Solaris:

Як у Львові загорівся трамвай

  • 8 лютого близько 19:19 надзвичайникам повідомили про пожежу, яка виникла на вулиці Коперника в трамваї № 2.
  • Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце виклику та оперативно загасили вогонь.
  • Надзвичайники локалізували пожежу о 19:33, а о 19:38 – повністю ліквідували.
  • Вогонь знищив кабіну водія та стелю пасажирського салону.
  • До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 8 надзвичайників.
  • Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
  • Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Дивіться відео, як у Львові горів трамвай:


Трамвай загорівся на вулиці Коперника / Фото ДСНС Львівщини


Внаслідок пожежі ніхто не травмувався / Фото ДСНС Львівщини