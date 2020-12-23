У Львові під час руху загорівся автобус з пасажирами: фото і відео
У Львові 23 грудня під час руху загорівся автобус №53. У салоні в той час перебували пасажири. Водій намагався самотужки загасити вогонь, але йому не вдалось.
Інцидент трапився біля Стрийського парку на вулиці Івана Франка близько 15:00. У автобусі МАН трапилась пожежа у моторному відсіку. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як загорівся автобус №53
- Біля Стрийського ринку на вулиці Івана Франка о 15:00 загорівся автобус №53. Пожежу спочатку помітили пасажири.
- Саме вони й сказали водієві, що з задньої частини автобуса йде дим. Водій зупинився, щоб подивитись, що саме сталось.
- Після того, як він побачив, що автобус горить, чоловік евакуював усіх пасажирів й почав самотужки гасити пожежу.
- Проте вогнегасник йому не допоміг, й чоловікові довелось викликати надзвичайників.
- До ліквідації пожежі у моторному відсіку автобуса залучили 15 вогнеборців, які повністю загасили пожежу приблизно через пів години.
- Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Дивіться відео, як гасили пожежу в автобусі №53:
У Львові загорівся автобус з пасажирами близько 15:00 / Фото "Суспільне"
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