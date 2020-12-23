У Львові 23 грудня під час руху загорівся автобус №53. У салоні в той час перебували пасажири. Водій намагався самотужки загасити вогонь, але йому не вдалось.

Інцидент трапився біля Стрийського парку на вулиці Івана Франка близько 15:00. У автобусі МАН трапилась пожежа у моторному відсіку. Про це повідомив ZAXID.NET. Цікаво На Львівщині трапилась потрійна ДТП: фото автотрощі Як загорівся автобус №53 Біля Стрийського ринку на вулиці Івана Франка о 15:00 загорівся автобус №53. Пожежу спочатку помітили пасажири.

Саме вони й сказали водієві, що з задньої частини автобуса йде дим. Водій зупинився, щоб подивитись, що саме сталось.

Після того, як він побачив, що автобус горить, чоловік евакуював усіх пасажирів й почав самотужки гасити пожежу.

Проте вогнегасник йому не допоміг, й чоловікові довелось викликати надзвичайників.

До ліквідації пожежі у моторному відсіку автобуса залучили 15 вогнеборців, які повністю загасили пожежу приблизно через пів години.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Дивіться відео, як гасили пожежу в автобусі №53: Зверніть увагу! Маршрут №53 курсує від проспекту Червоної Калини до Галицького перехрестя. Його обслуговує підприємство "Успіх БМ". На маршруті курсують німецькі вживані автобуси МАН. Співзасновник "Успіх БМ" Володимир Іськович розповів, що автобус, який сьогодні загорівся у Львові, виготовили у 1994 році. Він курсує у Львові з початку 2012 року та був у хорошому стані.

У Львові загорівся автобус з пасажирами близько 15:00 / Фото "Суспільне"