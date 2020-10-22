У Львові під ратушею читатимуть заборонену книгу про Стуса: деталі події
У Львові 23 жовтня перед ратушею відбудеться публічне читання книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Акція покликана привернути увагу людей до заборони книги й підтримати автора та видавництво Vivat.
Публічні читання організовують онлайн-медіа "Свідомі" та громадська організація "Форум видавців". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Коли відбудеться читання "Справи Василя Стуса" у Львові
Публічні читання книги Кіпіані триватимуть 23 жовтня з 19:00 до 21:00. Захід відбудеться на площі Ринок перед львівською ратушею.
Уривки з книги зачитають український поет та письменник Остап Сливинський, програмна директорка ГО "Форум видавців" Софія Челяк, засновниця онлайн-медіа "Свідомі" Анастасія Бакуліна та голова Освітнього центру з прав людини Володимир Бєглов. Після їхнього виступу організатори передбачили декілька хвилин для того, щоб усі охочі також могли зачитати невеликі уривки зі "Справи Василя Стуса".
Як можна зареєструватись на подію
- У зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями у Львові доступ на публічне читання книги Кіпіані отримають тільки люди, які попередньо зареєструвались.
- Для реєстрації потрібно заповнити форму та вказати час, коли ви прийдете на подію.
- Організатори наголосили, що усі присутні повинні бути в масках та дотримуватись соціальної дистанції.
- Прямий ефір читань транслюватимуть на фейсбук-сторінках організаторів.
Коротко про заборону книги "Справа Василя Стуса"
- 19 жовтня Дарницький районний суд міста Києва заборонив видавництву "Vivat" розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Книгу також не може продавати її автор.
- Розповсюджувати книгу заборонено, допоки з неї не усунуть уривки, у яких згадують нардепа Віктора Медведчука.
- Мер Львова Андрій Садовий закликав львівські книгарні не вилучати "Справу Василя Стуса" з продажу.
- Поки заборона суду не набула чинності, видавництво додруковує новий тираж книги.