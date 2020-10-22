У Львові 23 жовтня перед ратушею відбудеться публічне читання книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Акція покликана привернути увагу людей до заборони книги й підтримати автора та видавництво Vivat.

Публічні читання організовують онлайн-медіа "Свідомі" та громадська організація "Форум видавців". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коли відбудеться читання "Справи Василя Стуса" у Львові

Публічні читання книги Кіпіані триватимуть 23 жовтня з 19:00 до 21:00. Захід відбудеться на площі Ринок перед львівською ратушею.

Уривки з книги зачитають український поет та письменник Остап Сливинський, програмна директорка ГО "Форум видавців" Софія Челяк, засновниця онлайн-медіа "Свідомі" Анастасія Бакуліна та голова Освітнього центру з прав людини Володимир Бєглов. Після їхнього виступу організатори передбачили декілька хвилин для того, щоб усі охочі також могли зачитати невеликі уривки зі "Справи Василя Стуса".

Як можна зареєструватись на подію

У зв'язку з пандемією коронавірусу та карантинними обмеженнями у Львові доступ на публічне читання книги Кіпіані отримають тільки люди, які попередньо зареєструвались.

Для реєстрації потрібно заповнити форму та вказати час, коли ви прийдете на подію.

Організатори наголосили, що усі присутні повинні бути в масках та дотримуватись соціальної дистанції.

Прямий ефір читань транслюватимуть на фейсбук-сторінках організаторів.

Коротко про заборону книги "Справа Василя Стуса"