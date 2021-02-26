У Львові 25 лютого правоохоронці повідомили 15-річному юнаку про підозру. За інформацією слідства, підліток жорстоко вбив безпритульну – спочатку хлопець її відлупцював, а потім почав бити по голові ніжкою від стільця.

Інцидент трапився в одній із закинутих будівель міста. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Читайте також У Дрогобичі посеред вулиці зарізали чоловіка: ймовірного вбивцю затримали через 3 години – фото Як вбили безпритульну Близько 11:30 19 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі по вулиці Бойківській знайшли тіло жінки без ознак життя.

На місце події виїхали слідчі, криміналісти, судмедексперти та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Загиблою виявилась 44-річна львів'янка, яка не мала постійного місця проживання.

Жінка жила в закинутій будівлі, де й знайшли її тіло.

Тіло загиблої скерували на експертизу, під час якої встановили, що вона померла внаслідок ударів у голову.

Правоохоронці з'ясували, що до вбивства безпритульної причетний 15-річний львів'янин.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що вночі 14 лютого близько 0:30 підліток побив жінку.

Він завдав постраждалій численні удари руками й ногами по всьому тілу, а потім схопив дерев'яну ніжку від стільця та продовжив бити жінку по тілу та голові.

Безпритульна отримала травми, які були несумісні з життям, й невдовзі померла. Що загрожує підлітку Слідчі 25 лютого повідомили неповнолітньому про підозру в "умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть постраждалої". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років за ґратами. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.