У Львові 15-річний хлопець побив жінку до смерті: підлітку повідомили про підозру
У Львові 25 лютого правоохоронці повідомили 15-річному юнаку про підозру. За інформацією слідства, підліток жорстоко вбив безпритульну – спочатку хлопець її відлупцював, а потім почав бити по голові ніжкою від стільця.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився в одній із закинутих будівель міста. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Читайте також У Дрогобичі посеред вулиці зарізали чоловіка: ймовірного вбивцю затримали через 3 години – фото
Як вбили безпритульну
- Близько 11:30 19 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі по вулиці Бойківській знайшли тіло жінки без ознак життя.
- На місце події виїхали слідчі, криміналісти, судмедексперти та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Загиблою виявилась 44-річна львів'янка, яка не мала постійного місця проживання.
- Жінка жила в закинутій будівлі, де й знайшли її тіло.
- Тіло загиблої скерували на експертизу, під час якої встановили, що вона померла внаслідок ударів у голову.
- Правоохоронці з'ясували, що до вбивства безпритульної причетний 15-річний львів'янин.
- Під час досудового розслідування слідчі встановили, що вночі 14 лютого близько 0:30 підліток побив жінку.
- Він завдав постраждалій численні удари руками й ногами по всьому тілу, а потім схопив дерев'яну ніжку від стільця та продовжив бити жінку по тілу та голові.
- Безпритульна отримала травми, які були несумісні з життям, й невдовзі померла.
Що загрожує підлітку
Слідчі 25 лютого повідомили неповнолітньому про підозру в "умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть постраждалої". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.
Поділитися новиною