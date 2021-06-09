Початок добрих змін: у Львові підписали Меморандум щодо підтримки напрямків розвитку медгалузі

У середу, 9 червня, у Львові проходить Екстрений медичний форум. В межах заходу підписали Меморандум щодо підтримки напрямків розвитку медичної галузі у місті між Міжнародною фінансовою корпорацією, Львівською міськрадою та партнерами
Під час форуму "Якою буде медицина у Львові?" відбудеться презентація дослідження міжнародної компанії Deloitte про трансформацію медичної сфери в місті. До обговорень запросили експертів галузі.
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У Львові підписали Меморандум щодо підтримки розвитку медгалузі
Перший заступник Львова Андрій Москаленко розповів, що підписання Меморандуму щодо підтримки напрямків розвитку медгалузі є дуже важливою подією.
"Цей проєкт нам є важливий з точки зору запуску пілотування проєктів у сфері ДПП (державно-приватного партнерства – 24 канал), у сфері медицини нашого міста", – зазначив Москаленко.
Меморандум підписали керівниця міського управління охорони здоров'я Леся Кобецька та керівник Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства Ніко Чечиладзе. Також до підписання цієї важливої угоди запросили регіонального менеджера IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсона Пеллмара.
Підписання меморандуму відбулося у присутності мера Львова Андрія Садового, голів фракцій міськради та усіх присутніх.
Дивіться відео форуму "Якою буде медицина у Львові?":
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Меморандум – початок добрих змін у Львові
Садовий на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що міжнародна фінансова корпорація підтримує Львів у прагненні до реформування медичної системи.
Світовий досвід надзвичайно важливий для того, щоб зробити медичні послуги якісними та зручними для кожного пацієнта та лікаря. Сьогоднішній меморандум – це ще один початок добрих змін для нашого міста,
– зазначив міський голова.