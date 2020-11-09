Господарський суд Львівщини задовольнив позов ЛОДА проти компанії "Будкомінвестиція", яка повинна була збудувати медамбулаторію. Тепер підрядник зобов'язаний повернути 1,56 мільйона гривень авансу та виплатити 211 тисяч гривень пені.

Медамбулаторію компанія повинна була збудувати у селі Соколівка Золочівського району. Проте будівництво так і не почалося. Про це повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Читайте також Схема на 10 мільйонів: у Львові зловмисники відбирали квартири у пенсіонерів

Чому на підрядника подали до суду

Амбулаторія в Соколівці – одна з 43 медамбулаторій, які ЛОДА будує в межах програми "Доступна медицина". За словами профільного заступника ЛОДА Юрія Холода, ця амбулаторія є також однією з 10 медзакладів, у яких в 2019 році довелось розірвати угоди з підрядниками.

Тендер на будівництво медамбулаторії провели наприкінці 2018 року, але роботи так і не почалися.

За рішенням суду, підрядник повинен повернути 1 мільйон 562 тисячі гривень невикористаного авансу та 211 тисяч гривень пені,

– зазначив Холод.

Медамбулаторію в Соколівці таки збудують

За проєктом, у 2018 році вартість будівництва медамбулаторії становила близько 7,65 мільйона гривень. Компанія "Будкомінвестиція" повинна була виконати роботи до кінця 2019 року за 7,63 мільйона гривень. Перед початком будівництва підрядник отримав 1,56 мільйона гривень авансу.

Після рішення суду управління капітального будівництва ЛОДА зможе знову провести тендер. Тоді оберуть іншого підрядника, який добудує медзаклад у Соколівці.