У Львові в під'їзді будинку трапилась пожежа: евакуювали 8 людей – фото

У Львові 22 червня трапилась пожежа в 3-поверхівці. Рятувальники вивели із задимленого будинку 8 людей, серед яких була дитина.
Пожежа виникла в будинку №8 на вулиці Параджанова. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
До теми У Львові трапилась нищівна пожежа в закладі Kraft Burger: фото
У під'їзді будинку сталася пожежа
- О 2:04 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на 3 поверсі в під'їзді 3-поверхівки.
- До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Рятувальники одягнули спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та почали гасити вогонь і евакуювати людей.
- З будинку на свіже повітря вивели 8 людей, серед яких була дитина.
- Співробітники ДСНС локалізували пожежу о 2:28, а повністю загасили полум'я о 2:31.
Правоохоронці проводять розслідування
Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощиток на площі 1 квадратний метр та пошкодив двері квартири. Проте ніхто з мешканців будинку не постраждав.
До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.
У під'їзді 3-поверхівки трапилась пожежа / Фото ДСНС Львівщини