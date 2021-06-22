У Львові в під'їзді будинку трапилась пожежа: евакуювали 8 людей – фото

22 червня 2021 , 13:43
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Львові 22 червня трапилась пожежа в 3-поверхівці. Рятувальники вивели із задимленого будинку 8 людей, серед яких була дитина.

Пожежа виникла в будинку №8 на вулиці Параджанова. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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У під'їзді будинку сталася пожежа

  • О 2:04 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на 3 поверсі в під'їзді 3-поверхівки.
  • До місця події негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Рятувальники одягнули спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та почали гасити вогонь і евакуювати людей.
  • З будинку на свіже повітря вивели 8 людей, серед яких була дитина.
  • Співробітники ДСНС локалізували пожежу о 2:28, а повністю загасили полум'я о 2:31.

Правоохоронці проводять розслідування

Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощиток на площі 1 квадратний метр та пошкодив двері квартири. Проте ніхто з мешканців будинку не постраждав.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 7 рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.


У під'їзді 3-поверхівки трапилась пожежа / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів