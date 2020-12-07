У центрі Львова на пішохідному переході маршрутка збила пенсіонерку: фото
У центрі Львова 7 грудня трапилась ДТП – водій маршрутки "Богдан" збив пенсіонерку на пішохідному переході. Наразі жінка перебуває у лікарні.
Аварія трапилась на площі Соборній близько 12:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як маршрутка збила пенсіонерку на переході
- Близько 12:30 78-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу на площі Соборній.
- Саме в цей час її збила маршрутка "Богдан" №37, якою кермував 49-річний житель Перемишлянського району.
- Пенсіонерка травмувалась, й медики "швидкої" відвезли її до лікарні.
- Наразі лікарі встановлюють діагноз постраждалої.
Дивіться фото, як маршрутка збила пенсіонерку / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП. Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
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