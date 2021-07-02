У Львові на пішохідному переході Nissan збив велосипедиста: фото

Nissan збив чоловіка на перехресті вулиць Шевченка – Ярослава Мудрого. Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий.
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У Львові на пішохідному переході збили велосипедиста
- На перехресті вулиць Шевченка – Ярослава Мудрого 2 червня трапилась ДТП.
- За попередніми даними, водій Nissan Juke наїхав на велосипедиста.
- За словами очевидців аварії, у момент зіткнення постраждалий перебував на пішохідному переході.
- Обставини ДТП встановлять правоохоронці.
- Наразі невідомо, на скільки сильно постраждав чоловік.
У Львові Nissan збив велосипедиста / Фото "Варта 1"
ДТП трапилась на пішохідному переході / Фото "Варта 1"
Обставини аварії встановлять правоохоронці / Фото "Варта 1"