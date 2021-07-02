У Львові на пішохідному переході Nissan збив велосипедиста: фото

2 липня 2021 , 14:04
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Джерело:

"Варта 1"

У Львові 2 липня водій Nissan Juke збив велосипедиста. Аварія трапилась на пішохідному переході.

Nissan збив чоловіка на перехресті вулиць Шевченка – Ярослава Мудрого. Наразі невідомо, у якому стані перебуває постраждалий.

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У Львові на пішохідному переході збили велосипедиста

  • На перехресті вулиць Шевченка – Ярослава Мудрого 2 червня трапилась ДТП.
  • За попередніми даними, водій Nissan Juke наїхав на велосипедиста.
  • За словами очевидців аварії, у момент зіткнення постраждалий перебував на пішохідному переході.
  • Обставини ДТП встановлять правоохоронці.
  • Наразі невідомо, на скільки сильно постраждав чоловік.
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У Львові Nissan збив велосипедиста / Фото "Варта 1"


ДТП трапилась на пішохідному переході / Фото "Варта 1"


Обставини аварії встановлять правоохоронці / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів