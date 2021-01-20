У Львові після тривалої боротьби з хворобою помер український поет та графік Роман Садловський. У зв'язку з пандемією коронавірусу поховання відбудеться в колі наближчих людей поета.

Садловський помер на 57 році життя. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила дружина його брата Юрія Маріанна Венцек-Садловська. Читайте також Прийшов на літургію: у Львові біля церкви помер 53-річний чоловік – фото Що відомо про Романа Садловського Роман Садловський народився 30 жовтня 1964 року у Львові.

У1981 році він закінчив Львівську середню школу № 33, а у 1986 році – філологічний факультет Львівського університету імені Івана Франка.

Садловський працював викладачем у системі профтехосвіти, на бібліотечній роботі.

Він був автором поетичної збірки "Зимівля", книжок візуальної поезії "Сонні сонця" та "Два вікна".

Також Садловський працював у галузі поезографіки.

Поет належав до літературної групи "Наукове і мистецьке братство зорослова".

Садловський також входив до поетичного угруповання "ЛуГоСад", яке заснували у 1984 році львівські поети Іван Лучук, Назар Гончар (помер у 2009 році) та сам Роман Садловський.

У 1986 році у самвидаві вони видали альманахи ЛуГоСад І, ЛуГоСад II та збірки Гончара "Усміхнений Елегіон" й Садловського "Антологія".

У зв'язку з локдауном чин поховання відбудеться лише в присутності найближчих людей поета.