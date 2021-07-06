У Львові планують побудувати нову вулицю: де її розташують

У Львові побудують нову вулицю протяжністю пів кілометра. Вона з'єднає вулиці Північну та Конюшинну.

Нову вулицю планують побудувати промзоні Сигнівка. Невдовзі оголосять тендер на робочий проєкт.

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У Львові з'явиться нова вулиця

На околиці Львова, у промзоні Сигнівка, хочуть побудувати нову вулицю. Вона з'єднає вулиці Північну та Конюшинну. Вулиця матиме протяжність близько пів кілометра

Речник ЛКП "Львівавтодор" Олексій Хміль розповів, що наразі фахівці розробляють передпроєктні пропозиції для прокладання вулиці. Зокрема, вони стосуються облаштування переїзду через залізничні колії, які пролягають між вулицями Північною та Конюшинною.

Після цього у Львові оголосять тендер на робочий проєкт та безпосередні роботи. Нова вулиця повинна полегшити під'їзди до промзони. Окрім цього, вона розвантажить сусідні вулиці, адже останні кілька років землі тут активно продають інвесторам під промислову забудову.



Приблизна траєкторія нової вулиці позначена червоним / Фото ZAXID.NET

На Сигнівці зроблять й інші проїзди

За детальним планом території, на території промзони облаштують й інші проїзди між наявними вуличками.

З протилежної сторони вулицю Північну продовжать від вулиці Данила Апостола.

На перехресті вулиці Конюшинної та кільцевої дороги пропонують збудувати 2-рівневу транспортну розв'язку.

Окрім цього, детальний план території передбачає будівництво вулиці Проектної та продовження вулиці Збиральної з переходом над залізницею.

Львівська міськрада ще у 2017 році затвердила концепцію створення на Сигнівці індустріального парку. Наприкінці лютого 2019 року 15 гектарів землі на території промзони купила австрійська компанія "Дунапак" за 85,5 мільйона гривень. У квітні виконком видав містобудівні умови та обмеження на забудову майже 18 гектарів Сигнівки складами та адмінбудівлями.