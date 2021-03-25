У Львові планують розгорнути понад 1000 додаткових ліжок для хворих на COVID-19
Спеціальна комісія обстежила львівські медзаклади на можливість розгортання додаткових ліжок для хворих на коронавірус. За висновками експертів, у місті можна облаштувати ще понад 1000 ліжкомісць.
Джерело:Львівська міськрада
Львівські медики фіксують різке збільшення хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тому у місті активно працюють над облаштуванням додаткових ліжкомісць.
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Де розгортатимуть ліжка для хворих на COVID-19
Наразі у Львові є 1400 ліжок для хворих на коронавірус. Проте місто потребує збільшення резерву ліжкомісць.
Отож, додаткові ліжка спочатку планують розгорнути на базі таких львівських медзакладів:
- амбулаторне відділення, що розташоване у 8 лікарні – 70 ліжок;
- поліклінічне відділення на вулиці Мазепи – 150 ліжок;
- корпус екстреної допомоги на вулиці Миколайчука – 150 ліжок;
- корпус медичного коледжу на вулиці Миколайчука – 120 ліжок;
- приміщення архіву на вулиці Миколайчука – 50 реанімаційних ліжок;
- діагностичний корпус міської дитячої лікарні на вулиці Орлика – 100 ліжок.
У резерві залишаються приміщення, де також планують облаштувати додаткові ліжка для хворих на COVID-19:
- поліклінічне відділення (дитяче) на вулиці Мазепи – 150 ліжок;
- поліклініка №4 на проспекті Червоної Калини – 60 ліжок;
- поліклініка №2 на вулиці Симоненка – 70 ліжок;
- 4 міська лікарня (корпус ревматологічного відділення) на вулиці Свєнціцького – 40 ліжок;
- 10 міська лікарня на вулиці Бой-Желенського – 50 ліжок;
- лікарня Львівської залізниці – 70 ліжок.
У Львові хочуть розгорнути понад 1000 додаткових ліжок / Фото ЛМР
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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- У львівських лікарнях загалом є 1400 ліжок для хворих на коронавірус.
- Станом на 25 березня в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 883 пацієнти. У 775 людей є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 25 людей – підключені до апаратів ШВЛ.
- У Львові вирішили розгорнути тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Їх розмістять на базі львівських міських поліклінік.
- На облаштування тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.
- У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 47,74 тисячі людей. Понад 37,88 тисячі хворих вже одужали, а 1182 – померли.
- З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. Тож в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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