Спеціальна комісія обстежила львівські медзаклади на можливість розгортання додаткових ліжок для хворих на коронавірус. За висновками експертів, у місті можна облаштувати ще понад 1000 ліжкомісць.

Львівські медики фіксують різке збільшення хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тому у місті активно працюють над облаштуванням додаткових ліжкомісць. Актуально Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті Де розгортатимуть ліжка для хворих на COVID-19 Наразі у Львові є 1400 ліжок для хворих на коронавірус. Проте місто потребує збільшення резерву ліжкомісць. Отож, додаткові ліжка спочатку планують розгорнути на базі таких львівських медзакладів: амбулаторне відділення, що розташоване у 8 лікарні – 70 ліжок;

поліклінічне відділення на вулиці Мазепи – 150 ліжок;

корпус екстреної допомоги на вулиці Миколайчука – 150 ліжок;

корпус медичного коледжу на вулиці Миколайчука – 120 ліжок;

приміщення архіву на вулиці Миколайчука – 50 реанімаційних ліжок;

діагностичний корпус міської дитячої лікарні на вулиці Орлика – 100 ліжок. У резерві залишаються приміщення, де також планують облаштувати додаткові ліжка для хворих на COVID-19: поліклінічне відділення (дитяче) на вулиці Мазепи – 150 ліжок;

поліклініка №4 на проспекті Червоної Калини – 60 ліжок;

поліклініка №2 на вулиці Симоненка – 70 ліжок;

4 міська лікарня (корпус ревматологічного відділення) на вулиці Свєнціцького – 40 ліжок;

10 міська лікарня на вулиці Бой-Желенського – 50 ліжок;

лікарня Львівської залізниці – 70 ліжок.

У Львові хочуть розгорнути понад 1000 додаткових ліжок / Фото ЛМР Цікаво На Львівщині побільшало випадків продажу фальшивих ПЛР-тестів Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові У львівських лікарнях загалом є 1400 ліжок для хворих на коронавірус.

Станом на 25 березня в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 883 пацієнти. У 775 людей є коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 25 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

У Львові вирішили розгорнути тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Їх розмістять на базі львівських міських поліклінік.

На облаштування тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 47,74 тисячі людей. Понад 37,88 тисячі хворих вже одужали, а 1182 – померли.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. Тож в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу