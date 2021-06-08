Станом на 8 червня у Львові від коронавірусу провакцинували майже 45 тисяч людей. Протягом вихідних, 5 та 6 червня, у центрі вакцинації на "Арені Львів" щеплення отримали 2447 львів'ян.

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У Львові планують розгорнути ще 2 центри вакцинації

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що розгортання центрів вакцинації міськрада розпочала спільно з ІТ кластером. Перший з них вже успішно функціонує на "Арені Львів".

Там бригади повноцінно працюють вже другі вихідні. Бачимо, що сьогодні динаміка нам дозволяє відкривати ще додаткові центри вакцинації,

– зазначив посадовець.

За його словами, у Львові вже готують додаткові локації для відкриття тимчасових центрів вакцинації.

"Попередньо мовиться про ТРЦ Forum Lviv та Центр Довженка, зараз узгоджуємо всі деталі й фіналізуємо рішення. Завтра будемо з МОЗ погоджувати всі детальні інструкції та приступати до роботи", – додав Москаленко.

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ТРЦ Forum Lviv та Центр Довженка обрали через їхнє розміщення

За словами Москаленка, ТРЦ Forum Lviv декілька тижнів тому тестувався для можливого відкриття там мобільного пункту вакцинації.

"Там є третій поверх, де згідно з усіма протоколами можна зробити захід і вихід з різних сторін, місце для 3 бригад медиків і встановлення спеціального ознакування. Якщо все погодить міністерство, то ця локація буде використовуватись на вихідних (12 – 13 червня – 24 канал) для вакцинування", – додав заступник мера.

Москаленко зазначив, що в Центрі Довженка є ще більше варіантів, де можна розгорнути центр вакцинації – велика сцена, перший та другий поверхи. Проте на час роботи центру важливо, щоб там не проводили різноманітних заходів та концертів.

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Центри планують відкрити й в школах

Москаленко розповів, що у Львові є 36 бригад, які проводять вакцинацію від коронавірусу. Вони працюватимуть і в стаціонарних пунктах, і в тимчасових центрах вакцинації.

"Переважно працюватимуть по три бригади на локації у дві зміни. Відкриття нових локацій спричинене тим, щоб була більша зручність для мешканців", – додав посадовець.

За його словами, якщо кількість вакцини буде достатньою, то після завершення навчання та проведення ЗНО тимчасові центри вакцинації планують облаштовувати в школах. Так у Львові хочуть збільшити кількість провакцинованих та спростити логістику.

Зверніть увагу! Щеплення у центрах вакцинації проводять лише у вихідні. Охочих вакцинують препаратом CoronaVac. На "Арені Львів" щеплення роблять людям, які записались у додатку "Дія", і тим, хто прийшов вакцинуватися у порядку живої черги.

Центри вакцинації також відкриють у 4 містах Львівщини

За інформацією "Львівського порталу", у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді також планують розгорнути центри вакцинації. Регіональний координатор з вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олег Когут розповів, що наразі фахівці обирають локації для майбутніх центрів.

Плануємо розширяти географію центрів вакцинації на теренах області. Зараз проговорюється питання відкриття таких центрів вакцинації в Дрогобичі, Трускавці, Стрию і Червонограді,

– зазначив Когут.

За його словами, як мінімум два центри вакцинації точно вдасться облаштувати. Їх розмістять у Дрогобичі та Стрию.

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