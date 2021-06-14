Центри вакцинації працюють лише у суботу та неділю. Там вакцинують усіх охочих, які записались на щеплення через "Дію".

До теми Реєстрація у "Дії" тепер необов'язкова: як у Львові працюватимуть центри вакцинації

У Львові можуть з'явитися ще кілька центрів вакцинації

Два додаткові центри вакцинації, в ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка, почали працювати 12 червня. За вихідні в місті зробили щеплення майже 3 тисячам людей, а в області – понад 4 тисячам жителів.

На вихідних у Львові запрацювали додаткові 2 центри вакцинації. Вони успішно працювали – за 2 дні було провакциновано майже 3 тисячі осіб. Думаю, що кількість щеплень буде ще зростати, адже привозять більше вакцин,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, кожен охочий провакцинуватись від коронавірусу може звернутися до сімейного лікаря чи записатись у чергу на щеплення через "Дію". Садовий зазначив, що у Львові, ймовірно, збільшать пунктів вакцинація задля комфорту містян.

Зверніть увагу! За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, якщо вакцини від коронавірусу буде достатньо, то після завершення навчання та проведення ЗНО тимчасові центри вакцинації планують облаштовувати в школах. Так, у Львові хочуть збільшити кількість провакцинованих та спростити логістику.

Коротко про центри вакцинації у Львові

У травні на "Арені Львів" відкрили перший центр вакцинації. Щовихідних тут роблять щеплення людям, котрі записались у чергу на щеплення через "Дію".

У перші 2 дні роботи на "Арені Львів" провакцинували понад 1000 людей.

Охочі щепитись можуть доїхати туди на безкоштовному автобусі.

Щоб зробити щеплення від коронавірусу в Центрі Довженка реєструватись у "Дії" не потрібно. Достатньо лише мати декларацію із сімейним лікарем. Вакцинацію проводять лише у вихідні дні з 10:00 до 15:00.

Своєю чергою, в ТРЦ Forum Lviv вакцинують лише тих, хто зареєструвався у "Дії". Там також проводять щеплення лише в суботу та неділю з 10:00 до 15:00.

На Львівщині планують відкрити ще 4 центри вакцинації – у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.

Щеплення усім охочим роблять препаратом CoronaVac. Його ефективність після введення двох доз сягає 83,5%.

Зауважте В Україні за добу 22 219 людей отримали щеплення проти коронавірусу



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу