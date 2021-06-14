Центри вакцинації працюють лише у суботу та неділю. Там вакцинують усіх охочих, які записались на щеплення через "Дію".
До теми Реєстрація у "Дії" тепер необов'язкова: як у Львові працюватимуть центри вакцинації
У Львові можуть з'явитися ще кілька центрів вакцинації
Два додаткові центри вакцинації, в ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка, почали працювати 12 червня. За вихідні в місті зробили щеплення майже 3 тисячам людей, а в області – понад 4 тисячам жителів.
На вихідних у Львові запрацювали додаткові 2 центри вакцинації. Вони успішно працювали – за 2 дні було провакциновано майже 3 тисячі осіб. Думаю, що кількість щеплень буде ще зростати, адже привозять більше вакцин,
– зазначив мер Львова Андрій Садовий.
За словами міського голови, кожен охочий провакцинуватись від коронавірусу може звернутися до сімейного лікаря чи записатись у чергу на щеплення через "Дію". Садовий зазначив, що у Львові, ймовірно, збільшать пунктів вакцинація задля комфорту містян.
Коротко про центри вакцинації у Львові
- У травні на "Арені Львів" відкрили перший центр вакцинації. Щовихідних тут роблять щеплення людям, котрі записались у чергу на щеплення через "Дію".
- У перші 2 дні роботи на "Арені Львів" провакцинували понад 1000 людей.
- Охочі щепитись можуть доїхати туди на безкоштовному автобусі.
- Щоб зробити щеплення від коронавірусу в Центрі Довженка реєструватись у "Дії" не потрібно. Достатньо лише мати декларацію із сімейним лікарем. Вакцинацію проводять лише у вихідні дні з 10:00 до 15:00.
- Своєю чергою, в ТРЦ Forum Lviv вакцинують лише тих, хто зареєструвався у "Дії". Там також проводять щеплення лише в суботу та неділю з 10:00 до 15:00.
- На Львівщині планують відкрити ще 4 центри вакцинації – у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.
- Щеплення усім охочим роблять препаратом CoronaVac. Його ефективність після введення двох доз сягає 83,5%.
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