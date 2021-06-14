У Львові планують відкрити додаткові центри вакцинації: де вони можуть з'явитись

Наразі у Львові працюють 3 центри вакцинації від коронавірусу – на "Арені Львів", у ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка. Проте, щоб збільшити кількість щеплених, у місті планують розгорнути ще кілька центрів.

Центри вакцинації працюють лише у суботу та неділю. Там вакцинують усіх охочих, які записались на щеплення через "Дію".

До теми Реєстрація у "Дії" тепер необов'язкова: як у Львові працюватимуть центри вакцинації

У Львові можуть з'явитися ще кілька центрів вакцинації

Два додаткові центри вакцинації, в ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка, почали працювати 12 червня. За вихідні в місті зробили щеплення майже 3 тисячам людей, а в області – понад 4 тисячам жителів.

На вихідних у Львові запрацювали додаткові 2 центри вакцинації. Вони успішно працювали – за 2 дні було провакциновано майже 3 тисячі осіб. Думаю, що кількість щеплень буде ще зростати, адже привозять більше вакцин,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, кожен охочий провакцинуватись від коронавірусу може звернутися до сімейного лікаря чи записатись у чергу на щеплення через "Дію". Садовий зазначив, що у Львові, ймовірно, збільшать пунктів вакцинація задля комфорту містян.

Коротко про центри вакцинації у Львові

У травні на "Арені Львів" відкрили перший центр вакцинації. Щовихідних тут роблять щеплення людям, котрі записались у чергу на щеплення через "Дію".

У перші 2 дні роботи на "Арені Львів" провакцинували понад 1000 людей.

Охочі щепитись можуть доїхати туди на безкоштовному автобусі.

Щоб зробити щеплення від коронавірусу в Центрі Довженка реєструватись у "Дії" не потрібно. Достатньо лише мати декларацію із сімейним лікарем. Вакцинацію проводять лише у вихідні дні з 10:00 до 15:00.

Своєю чергою, в ТРЦ Forum Lviv вакцинують лише тих, хто зареєструвався у "Дії". Там також проводять щеплення лише в суботу та неділю з 10:00 до 15:00.

На Львівщині планують відкрити ще 4 центри вакцинації – у Дрогобичі, Трускавці, Стрию та Червонограді.

Щеплення усім охочим роблять препаратом CoronaVac. Його ефективність після введення двох доз сягає 83,5%.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, якщо вакцини від коронавірусу буде достатньо, то після завершення навчання та проведення ЗНО тимчасові центри вакцинації планують облаштовувати в школах . Так, у Львові хочуть збільшити кількість провакцинованих та спростити логістику.

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Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу