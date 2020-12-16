Наразі у львівських лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, є 434 кисневі концентратори. Проте їхню кількість хочуть збільшити до понад 700. Тому місто закупить ще 127 кисневих концентраторів.

Кисневі концентратори вкрай необхідні для хворих на коронавірус. Тому у Львові постійно збільшують кількість кисневих точок у лікарнях, де лікують пацієнтів з COVID-19. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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У Львові збільшують кількість кисневих точок

Кількість кисневих концентраторів у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, планують збільшити до понад 700.

Маємо закуплено 434 кисневі концентратори, плануємо ще 127 доставити до кінця року. Також маємо облаштовану 491 кисневу точку, і до кінця року плануємо ще 247 дооблаштувати,

– зазначила керівниця міського штабу протидії COVID-19 Галина Слічна.

Наразі у міських лікарнях Львова, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1300 ліжок. Станом на 16 грудня від COVID-19 лікуються 474 пацієнти. Так, 826 ліжок поки залишаються вільними. В середньому, госпіталізації потребують лише 2% хворих.

Зверніть увагу! З початку пандемії коронавірусу у Львові та області підтвердили 54,8 тисячі випадків інфікування COVID-19. На жаль, померли понад 1,5 тисячі пацієнтів, але 39,56 тисячі хворих одужали. Станом на 16 грудна на Львівщині коронавірус підтвердили у 600 людей, серед яких 372 львів'ян.