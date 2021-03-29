У Львові продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Тому в місті гостро постало питання про обмеження руху громадського транспорту та закриття дитячих садочків.

Львівщина з 25 березня увійшла у червону зону. Наразі громадський транспорт у Львові курсує у карантинному режимі.

Актуально Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика

У Львові можуть зупинити громадський транспорт

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що ситуація з коронавірусом у місті – складна. Кількість хворих, що потребують госпіталізації, продовжує зростати. За словами Садового, у місті станом на 29 березня буде зайнято 1000 ліжок для хворих на ковід з 1300.

З 1300 ліжок, які в міських лікарнях є для пацієнтів з COVID-19, станом на сьогодні буде зайнято вже 1000. Добре, що ми прогнозували таку ситуацію і вже збільшуємо цей резерв. Зараз стоїть завдання мати 2000 таких ліжкомісць,

– додав мер.

Міський голова зазначив, що попри локдаун, динаміка захворюваності на коронавірус у місті не спадає, а навпаки, зростає. Тому у Львові наразі ніякого послаблення карантину не буде.

"Сьогодні на штабі будемо обговорювати питання посилення карантину. Як би цього не хотілось, але стоїть питання про закриття дитячих садочків та курсування громадського транспорту. Це дуже непрості рішення, тому ми до останнього думаємо, як виходити із критичної ситуації", – заявив Садовий.

Зверніть увагу! Наразі громадський транспорт у Львові працює у звичному карантинному режимі – водії повинні перевозити пасажирів у масках лише на сидячих місцях.

Цікаво У Львові планують закрити дитсадки через зростання кількості хворих на COVID-19

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 49,87 тисячі людей. Понад 38,63 тисячі хворих вже одужали, а 1230 – померли.

За рішенням державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Львівщина 25 березня перейшла у червону зону.

Відтак, в області заборонили роботу непродовольчих ринків, закладів харчування (крім онлайн-замовлень та роботи "на виніс"), ТРЦ, розважальних закладів, нічних клубів та будь-які масові заходи.

Місцеві комісії ТЕБ і НС можуть розширювати перелік карантинних обмежень.

На час карантину школярі навчаються дистанційно.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу