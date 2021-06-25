У Львові планують звести нову автостанцію №4: коли та де почнеться будівництво

На вулиці Шевченка у Львові планують побудувати нову автостанцію №4. Її необхідно створити, щоб упорядкувати рух приміських та міжміських автобусних маршрутів у Яворівському напрямку.

Ділянка, на якій хочуть звести нову АС, наразі перебуває власності АТ "Укрзалізниця". Її планують передати Львівській міськраді.

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У Львові хочуть побудувати нову АС №4

Представники ЛОДА, Львівської міськради та "Львівської залізниці" 24 червня зустрілися на виїзній нараді щодо будівництва автостанції №4.

Вони переконані, що найбільш перспективною для будівництва АС є ділянка площею 0,336 гектара на непарній стороні вулиці Шевченка навпроти будинків №140 – 142.

Однак наразі власником цієї землі є Укрзалізниця.

Тож ЛОДА в найкоротший термін повинна скерувати звернення до Міністерства інфраструктури України щодо передачі цієї ділянки ЛМР.

Наразі АС №4 розташована на вулиці Шевченка, 152, біля Янівського цвинтаря. Раніше її хотіли перенести до квазікільця на цій же вулиці.



У Львові хочуть побудувати нову АС №4 / Фото Управління транспорту та зв'язку ЛОДА

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Студент "Львівської Політехніки" створив проєкт нової АС №4

За інформацією "Львівського порталу", студент Національного університету "Львівська політехніка" Віталій Дяк створив сучасний концепт автостанції №4. Він готовий безкоштовно подарувати його місту. За словами студента, він обрав проєкт реконструкції автостанції №4 як тему своєї дипломної роботи.

Пропоную дану станцію розмістити на території, яка наразі належить Укрзалізниці. Як мені відомо, Львівська міськрада веде перемовини щодо її викупу. Дана ділянка має гарну локацію, де перетинаються кілька видів громадського транспорту – трамваї, автобуси та поїзди,

– зазначив Дяк.

Неподалік цієї ділянки розташовані залізничні колії, які ведуть у напрямку Рясне-1 та Рясне-2. Студент пропонує застосувати їх для додаткового громадського транспорту – "рейкового автобусу". За його словам, це дозволить суттєво розвантажити вулицю Шевченка. Також звідси могли б запустити рейси до ЄС у напрямку КПП "Краковець".

"Якби мій проєкт втілили у життя, то для мене це було б великою перемогою", – додав Дяк.

Дивіться фото студентського проєкту АС №4 / Фото Віталія Дяка