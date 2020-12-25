У Львові продовжують реконструювати площу перед Оперним театром. Тут встановили першу 10-метрову лавку. Раніше на площі побудували сухий фотнтан за 1,5 мільйона доларів та висадили дерева.

Реконструкція площі перед Оперним театром у Львові поступово підходить до свого логічного завершення. Нещодавно тут встановили першу 10-метрову лавку. Тепер львів'яни та гості міста матимуть, де відпочити та помилуватись чудовою новорічною ялинкою. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Лавку встановили за гроші меценатів

За проєктом, на площі перед Оперним театром повинно бути чотири 10-метрових лавки. Першу з них вже встановили.

Першу 10-метрову лавку біля фонтану вже встановлено. Роботи виконав "ЛОЗА торговий дім" за кошти меценатів. Всього таких лавок, згідно з проєктом, передбачено 4 штуки, і всі вони стоятимуть в затінку нещодавно висаджених платанів,

– зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.

Зверніть увагу! Нещодавно на площі перед Оперним театром висадили 8 платанів. За словами начальниці управління екології та природних ресурсів Олександри Сладкової, цей різновид дерев швидко росте та має естетичний вигляд.



На площі перед Оперним театром з'явилась перша 10-метрова лавка / Фото Львівської міськради