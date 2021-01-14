В Україні 8 січня почався локдаун, який триватиме до 24 січня. Зважаючи на це, у Львові скасували загальноміське освячення води на свято Богоявлення, яке відзначають 19 січня.

Однак резервуар зі свяченою водою все ж стоятиме на площі Ринок. Тому львів'яни, дотримуючись карантинних норм, зможуть набрати собі трохи води. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому на площі Ринок не проводитимуть освячення води

Через обмеження, пов'язані з локдауном в Україні, 19 січня традиційного освячення води на площі Ринок не буде.

На превеликий жаль, цього року, зважаючи на те, що ми живемо в час локдауну, загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було кожного року, не буде. Зараз маємо період хвороби, і ми не можемо спонукати людей збиратися у великій кількості,

– зазначив директор Адміністрації міського голови ЛМР Євген Бойко

Проте львів'яни все ж зможуть узяти свяченої води на площі Ринок. Капелан міської ради отець Павло Дроздяк освятить воду біля Ратуші, яка буде доступна для усіх охочих протягом дня.

Зверніть увагу! У Львові на площі Ринок щороку 19 січня влаштовували святкування Водохреща – духовенство всіх львівських конфесій освячувало воду, яку львів'яни могли набрати з великих резервуарів.