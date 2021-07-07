У Львові побудують новий сучасний СІЗО: як він виглядатиме – фото

За словами мера Львова Андрія Садового, важливо, щоб будівля СІЗО доповнювала архітектуру міста. Окрім цього, умови у новому слідчому ізоляторі повинні бути комфортними, адже буває, що туди потрапляють невинні люди.

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У Львові побудують новий СІЗО

Садовий розповів, що архітектурний конкурс на проєкт будівництва слідчого ізолятора у Львові вже завершився. У ньому перемогло львівське архітектурне бюро Sulyk Architects. Майбутній комплекс зведуть на вулиці Збиральній. Його будуватиме Міністерство юстиції, тож міський голова подякував міністру Денису Малюсьці за оперативну і продуктивну співпрацю.

Громаді Львова важливо, щоб ця будівля виконувала не лише свої прямі функції, але й доповнювала архітектуру міста. Зрештою, будемо відвертими. В Україні буває так, що людина проводить місяці, можливо роки, у слідчому ізоляторі, а потім з'ясовується, що вона не винна,

– зазначив мер.

За словами Садового, часто умови перебування у СІЗО не мають нічого спільного з презумпцією невинуватості, тож про це також не можна мовчати.

"Ми хочемо донести, що кожен, чию вину не доведено в суді, має право на людські умови. Ніхто не говорить про VIP-санаторій, але мінімальний комфорт все ж має бути навіть у таких установах", – додав міський голова.

Садовий зазначив, що це досить цікавий досвід, адже в Україні подібних проєктів поки не реалізовували.



У Львові побудують новий СІЗО / Візуалізація Sulyk Architects



Комплекс зведуть на вулиці Збиральній / Візуалізація Sulyk Architects



СІЗО будуватиме Міністерство юстиції / Візуалізація Sulyk Architects



Конкурс виграли львівські архітектори / Візуалізація Sulyk Architects