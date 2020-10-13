У Львові збудують нову лікарню медичного центру Святої Параскеви, площею 8 тисяч квадратних метрів. Інвестиція у будівництво становить близько 20 мільйонів євро. У лікарні створять стаціонар на 100 ліжок та облаштують хірургічне відділення.

За проєктом, у новій лікарні розташують хірургічне відділення на 100 ліжок, сучасне радіологічне і поліклінічне відділення, операційний блок та реанімацію. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Хто проєктує нову лікарню

У медцентрі Святої Параскеви розповіли, що будівництво нової лікарні триватиме близько 2 років. Над проєктом працювали консультанти з Німеччини – спеціалісти архітектурного бюро Андре Янка та Потсдамської клініки імені Ернста фон Бергманна. Тому, за інформацією медцентру, нова лікарня буде сучасною та інноваційною.

Ми хочемо привернути увагу інвесторів та громадськості до інвестицій у соціальну сферу, до якої належить медицина. Ми довели на практиці, що у медицину можна інвестувати,

– розповіла керівниця проєкту Тетяна Міхнова.

Що буде у новій лікарні медичного центру Святої Параскеви

За проєктом, будівлі колишнього Львівського заводу телеграфної апаратури на вулиці Смаль-Стоцького реконструюють. Потім до них добудують новий корпус, де розташують стаціонар.

У хірургічному відділенні можна буде провести до 3 тисяч операцій на рік за такими напрямками: хірургія, урологія, гінекологія, отоларингологія тощо.



Нову лікарню побудують на місці колишнього Львівського заводу телеграфної апаратури / Фото ZAXID.NET

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Лікарня створить додаткові робочі місця для львівських медиків

Нова лікарня зі стаціонаром додатково створить 350 нових робочих місць з умовами праці, які передбачені сучасними стандартами санітарії та безпеки. У медцентрі заявили, що це допоможе зберегти у місті талановитих медиків, бо нова лікарня стане чудовою альтернативою роботі за кордоном.

Зверніть увагу! Медичний центр Святої Параскеви у Львові увійшов у десятку кращих платників податків та роботодавців, які платять найбільші зарплати.



Нова лікарня створить 350 робочих місць для медиків / Візуалізація з сайту Львівської міськради

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Коментар Садового щодо будівництва нової лікарні

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що він повністю підтримує будівництво нової приватної лікарні у місті. На його думку, міська влада повинна повністю фінансувати медицину, бо це державна галузь. Проте нові технології з'являються щодня і грошей у місцевих бюджетах часто не вистачає.

Ми з місцевого бюджету скеровуємо кошти на ремонти у наших лікарнях і поліклініках, закуповуємо надсучасне обладнання, відкриваємо нові амбулаторії, щоб допомога була за два кроки від дому. Але сучасні технології з’являються щодня, зокрема й у лікуванні, і наших місцевих ресурсів на все не вистачає. Тому ми завжди підтримували й підтримуємо приватні заклади, і зараз ми радіємо, що Медичний центр Святої Параскеви відкриє ще одну свою філію,

– додав Садовий.



У лікарні розмістять хірургічне відділення, сучасне радіологічне і поліклінічне відділення тощо / Візуалізація з сайту Львівської міськради