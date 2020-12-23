Європейський банк реконструкції та розвитку надасть львівській компанії "Ензим" 10 мільйонів євро кредиту. Ці гроші український виробник дріжджів скерує на будівництво нового заводу, вартість будівництва якого становитиме близько 26 мільйонів євро.

Компанія "Ензим" розробила спеціальну технологію виробництва дріжджів. У фінансуванні нового заводу візьмуть участь фонди TaiwanICDF та EU4Business Fund. Про це повідомила пресслужба Європейського банку реконструкції та розвитку.

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Що відомо про кредит "Ензиму" від ЄБРР

Український виробник дріжджів "Ензим" планує розширити своє виробництво. Для цього компанія звернулась до ЄБРР, який погодив кредит в розмірі 10 мільйонів євро для будівництва нового заводу.

У фінансуванні проєкту бере участь фонд TaiwanICDF. Фонд надасть "Ензиму" 3 мільйони євро. Окрім того, фонд EU4Business Fund в Україні профінансував проведення екологічної та соціальної експертиз для реалізації проєкту та витрати на юридичний супровід.

Загальна вартість будівництва нового заводу становить 26 мільйонів євро.

Більша частина – це зароблені кошти, які акціонери товариства акумулювали та залишили для розвитку підприємства. Але їх недостатньо, тому, ми залучили також банківські установи до співфінансування. З ЄБРР ми співпрацюємо вже близько 3 років,

– розповів генеральний директор компанії "Ензим" Андрій Цегелик.

Рішення про будівництво нового заводу ухвалили за результатами оцінки технології виробництва дріжджових екстрактів і нових ринкових можливостей, яку провели за допомогою міжнародної консультаційної програми ЄБРР.

Підготовчі роботи будівництва заводу почались з початку 2020 року. Проєкт планують реалізувати до кінця 2021 року, а нове виробництво запустять не пізніше першого кварталу 2022 року.

Цікаво! Європейський банк реконструкції та розвитку – найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Банк вже видав майже 14,5 мільярда євро кредитів на реалізацію 486 проєктів в Україні.

Коротко про компанію "Ензим"