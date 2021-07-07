У Львові стартувала масова вакцинація від COVID-19: як записатись та де зробити щеплення

У Львові стартував запис на масову вакцинацію проти коронавірусу. У містян з'явилась можливість обрати зручний час для проведення щеплення та не стояти в чергах.

На вакцинацію тепер можна записатися через систему Helsi. В усіх пунктах охочих щепитимуть лише вакциною CoronaVac.

До теми В Україні провели понад 3 мільйони щеплень проти COVID-19

У Львові стартував запис на масову вакцинацію

Щоб записатися на вакцинацію від коронавірусу, на сайті сервісу Helsi.me львів'янам потрібно обрати пункт щеплення, зручний день та час. Після цього для підтвердження запису надійде смс-повідомлення. Цей код потрібно буде показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ІПН.

Окрім цього, усі дані та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у додатку Helsi. Його можна безкоштовно завантажити в AppStore та Google Play. Якщо людина має запис у додатку "Дія" і Helsi, документів для підтвердження особи мати при собі не потрібно.

Якщо людина, яка планує вакцинуватися, має запис на щеплення, жодних документів не потрібно. Якщо ж нічого немає, а також із сімейним лікарем не укладено договору, із собою варто взяти паспорт та ідентифікаційний номер,

– зазначив координатор із вакцинації на Львівщині Олег Когут.

Зауважте Коли ЄС визнає CoronaVac, якою вакцинують в Україні: відповідь Кузіна

На Львівщині у вихідні діятимуть 13 центрів вакцинації

За інформацією Львівської міськради, у Львові 10 та 11 липня працюватимуть 5 центрів вакцинації. Тут робитимуть щеплення від коронавірусу людям, які вже отримали першу дозу препарату, та тих, хто вакцинуватиметься вперше.

Стадіон "Арена Львів" . Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 19:00. Тут вакцинуватимуть тих, хто отримав першу дозу на "Арені Львів" 12 – 13 червня, а також охочих отримати першу дозу, які зареєструвались в "Дії".

. Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 19:00. Тут вакцинуватимуть тих, хто отримав першу дозу на "Арені Львів" 12 – 13 червня, а також охочих отримати першу дозу, які зареєструвались в "Дії". ТРЦ "Форум Львів" . Центр працюватиме з 10:00 до 15:00. Тут щеплення робитимуть тим, хто отримав першу дозу в "Форумі" 12 – 13 червня. Також вакцинуватимуть охочих зі списку очікування в додатку "Дія".

. Центр працюватиме з 10:00 до 15:00. Тут щеплення робитимуть тим, хто отримав першу дозу в "Форумі" 12 – 13 червня. Також вакцинуватимуть охочих зі списку очікування в додатку "Дія". ТРЦ "Вікторія Гарденс" . Тут усі охочі та ті, хто вже зареєструвався в "Дії", зможуть щепитись з 10:00 до 15:00.

. Тут усі охочі та ті, хто вже зареєструвався в "Дії", зможуть щепитись з 10:00 до 15:00. Центр Довженка. У цьому центрі вакцинації щепитимуть тих, хто отримав першу дозу в Центрі Довженка 12 – 13 червня. Також вакцинуватись зможуть усі охочі та люди зі списку очікування "Дії". Центр працюватиме з 10:00 до 15:00.

У цьому центрі вакцинації щепитимуть тих, хто отримав першу дозу в Центрі Довженка 12 – 13 червня. Також вакцинуватись зможуть усі охочі та люди зі списку очікування "Дії". Центр працюватиме з 10:00 до 15:00. Клініка IQMED працюватиме з 10:00 до 15:00. Тут також вакцинуватимуть усіх охочих.

Читайте також У Туреччині вакцину CoronaVac планують вводити тричі

Своєю чергою, за інформацією Львівської ОДА, на вихідних, 10 та 11 липня, на Львівщині працюватимуть ще 8 центрів вакцинації.

Дрогобич . Центр вакцинації працюватиме у Районному будинку культури, що розташований на вулиці 22 січня, 26. Щепитись тут можна з 9:00 до 17:00.

. Центр вакцинації працюватиме у Районному будинку культури, що розташований на вулиці 22 січня, 26. Щепитись тут можна з 9:00 до 17:00. Трускавець . Центр вакцинації у Поліклінічному відділенні КНП "Трускавецька МЛ" працюватиме 9:00 до 15:00.

. Центр вакцинації у Поліклінічному відділенні КНП "Трускавецька МЛ" працюватиме 9:00 до 15:00. Стрий . Вакцинуватись можна у Стрийській ЗОШ № 5, що на вулиці Шевченка, 18. Центр працюватиме з 10:00 до 16:00.

. Вакцинуватись можна у Стрийській ЗОШ № 5, що на вулиці Шевченка, 18. Центр працюватиме з 10:00 до 16:00. Червоноград . З 8:30 до 15:00 можна вакцинуватись у Центрі первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Івасюка.

. З 8:30 до 15:00 можна вакцинуватись у Центрі первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Івасюка. Броди . Центр вакцинації працюватиме у Бродівському народному домі на вулиці Коцюбинського, 70. Щеплення робитимуть з 10:00 до 14:00

. Центр вакцинації працюватиме у Бродівському народному домі на вулиці Коцюбинського, 70. Щеплення робитимуть з 10:00 до 14:00 Золочів . У Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора на вулиці Чорновола, 1 робитимуть щеплення з 10:00 до 14:00.

. У Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора на вулиці Чорновола, 1 робитимуть щеплення з 10:00 до 14:00. Жовква . Центр вакцинації працюватиме з 9:00 до 14:00 у поліклінічному відділенні КНП "Жовківська лікарня" на вулиці Львівській, 17.

. Центр вакцинації працюватиме з 9:00 до 14:00 у поліклінічному відділенні КНП "Жовківська лікарня" на вулиці Львівській, 17. Новий Розділ. Щеплення робитимуть у Поліклініці КНП "Новороздільська міська лікарня" на вулиці Винниченка, 37. Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 14:00.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу