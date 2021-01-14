У Львові почали діяти пункти обігріву для бездомних: адреси
На Львівщину сунуть люті морози. Тому у Львові почали діяти 2 пункти обігріву для бездомних. Там можна попити гарячого чаю, поїсти та отримати комплект одягу.
Пункти обігріву для бездомних розташовані на вулицях Кирилівській та Личаківській. Пункти відчиняють свої двері для відвідувачів о 9:00. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Де саме працюють пункти обігріву у Львові
Перший пункт обігріву вже діє у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вулиці Кирилівській, 3а. Інший – діятиме у приміщенні БО "Регіональний центр соціальної адаптації" на вулиці Личаківській, 56 за умови зниження температури повітря до 10 градусів морозу.
У Центрі обліку та нічного перебування пункт обігріву працює щоденно з 9:00 до 20:00, а з 20:00 до 09:00 тут діє відділення нічного перебування бездомних. Пункт обігріву на Личаківській діятиме в робочі дні з 9:00 до 18:00.
Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також бездомні люди зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу. Працівники, які чергують у пункті обігріву, взаємодіють з екстреними службами міста. За потреби, до роботи пункту обігріву залучатимуть волонтерів,
— розповів керівник управління соцзахисту ЛМР Ігор Кобрин.
Працівники Центру обліку інформують усіх безпритульних, які звертаються в установу, про пункти обігріву. Також про роботу пунктів розповідають під час соціального патрулювання. Будівлі, в яких функціонуватимуть пункти обігріву, мають відповідні вивіски, тому їх можна легко знайти.
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