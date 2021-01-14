На Львівщину сунуть люті морози. Тому у Львові почали діяти 2 пункти обігріву для бездомних. Там можна попити гарячого чаю, поїсти та отримати комплект одягу.

Пункти обігріву для бездомних розташовані на вулицях Кирилівській та Личаківській. Пункти відчиняють свої двері для відвідувачів о 9:00. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Де саме працюють пункти обігріву у Львові

Перший пункт обігріву вже діє у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вулиці Кирилівській, 3а. Інший – діятиме у приміщенні БО "Регіональний центр соціальної адаптації" на вулиці Личаківській, 56 за умови зниження температури повітря до 10 градусів морозу.

У Центрі обліку та нічного перебування пункт обігріву працює щоденно з 9:00 до 20:00, а з 20:00 до 09:00 тут діє відділення нічного перебування бездомних. Пункт обігріву на Личаківській діятиме в робочі дні з 9:00 до 18:00.

Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також бездомні люди зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу. Працівники, які чергують у пункті обігріву, взаємодіють з екстреними службами міста. За потреби, до роботи пункту обігріву залучатимуть волонтерів,

— розповів керівник управління соцзахисту ЛМР Ігор Кобрин.

Працівники Центру обліку інформують усіх безпритульних, які звертаються в установу, про пункти обігріву. Також про роботу пунктів розповідають під час соціального патрулювання. Будівлі, в яких функціонуватимуть пункти обігріву, мають відповідні вивіски, тому їх можна легко знайти.

Зверніть увагу! Львівська міськрада закликає усіх небайдужих повідомляти про місця перебування бездомних, які потребують допомоги, за телефоном 233 14 79 або 233 10 49. Також можна телефонувати на "Гарячу лінію міста" за коротким номером 15−80.