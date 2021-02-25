У Львові почали створювати мультимедiйний маршрут району Підзамче: фото

Цього тижня ініціатива "Підзамче. Нарешті!" організувала зустріч мешканців і працiвникiв району та засідання робочої групи експертів. Результатом стане створення мультимедійного маршруту Підзамча у форматі мобільного додатку.

Зустрічі також покликані сприяти комунікації та співпраці підзамчан. За попередніми припущеннями організаторів проєкту, маршрут складатиметься із десяти точок.

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Коротко про мультимедійний маршрут Підзамча

Додаток міститиме візуальну, аудіо та текстову частину. Автором сценарію стане письменник Петро Яценко. Також при створенні додатку залучать технологію доповненої реальності (AR).

За словами куратора експертної групи, координатора історичної частини проєкту й літератора Остапа Сливинського, першу зустріч експертної групи присвятили історіям та важливим сюжетам минулого, які обирали на конкретні місця.

"Ми виокремили: заснування міста та ремісничі спільноти, початки книгодрукування, розвиток "парової" промисловості, робітничі рухи та соціальний захист, світське та релігійне життя національних спільнот, митці та мистецькі середовища Підзамча в минулому, а також промислова маргіналізація району в радянський та пострадянський час", – додав Сливинський.

Координатор експертної групи зауважив, що голоси усіх експертів та експерток були особливими й додали нової перспективи до загальної картини.

Дивіться фото зустрічі жителів Підзамча та засідання експертів / Фото "Підзамче. Нарешті!"

Як відбувалась зустріч жителів Підзамча

На зустрічі мешканців та працівників Підзамча у Палаці Гната Хоткевича гості ділилися власним баченням району, дискутували про його межі та апробовували обрані експертами точки, додаючи свої.

Також працею над мультимедійним маршрутом хочуть зблизити людей, що живуть та творять на Підзамчі. За словами організаторів проєкту, акцентуванням на середовищі та спілкуванням хочуть сприяти новій традиції взаємодії у громаді.

У мене море хороших вражень. Я із задоволенням вислухала думки людей про межі Підзамча і взяла участь у дискусії. Багато молодих людей, які мешкають у нашому районі, долучаються до проєкту. Я цим тішуся і впевнена у розвитку Підзамча,

– розповіла мешканка району Марія Малетич.

Зустрічі та ініціативу "Підзамче. Нарешті!" організовують за підтримки Українського культурного фонду. Над ініціативою працює громадська організація "Львівський культурний центр" у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО".