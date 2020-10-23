У Львові майже завершили ремонт площі перед Оперним театром. Тут встановили сухий фонтан вартістю близько 1,5 мільйона доларів. Він може пахнути шоколадом чи кавою, а струмені води синхронізовані з музикою, що лунає з динаміків на площі.

Сухий фонтан запустили 22 жовтня у тестовому режимі. Відтепер його вмикатимуть на годину двічі на день – о 12:00 та о 18:00. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що відомо про новий фонтан на площі перед Оперним театром

Встановлення фонтану фінансував благодійний фонд "Сокар Благо".

Для реалізації проєкту використали 72 форсунки канадського виробника. Вони мають тривалий гарантійний термін – 10 років роботи. Проте, за словами менеджерки компанії "ТермоБуд", яка будувала фонтан, Наталі Шевчук, форсунки працюватимуть мінімум 50 років.

Струмені води у фонтані можуть підійматися на висоту 10 метрів. Проте у такому режимі фонтан працюватиме лише на свята.

Биття струменів води синхронізовано працює з музикою, яка звучить. Заплановано, що музика з кольоровим освітленням буде вмикатися в обід, орієнтовно о 12:00, і після 18:00. Зараз маємо запис композицій на 25 хвилин, і будемо їх вмикати мінімум два рази,

– розповіла Шевчук.

Музику на площі вмикатимуть на годину, а в інший час фонтан працюватиме у звичайному режимі.

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Дивіться відео нового фонтану біля Оперного театру у Львові:

Яка музика лунатиме біля Оперного театру

Біля Оперного театру лунатимуть твори українських композиторів. На знак подяки фонду "Сокар" до списку пісень внесуть 1 твір азербайджанського композитора.

Композиції змінюватимуться. Так, на Різдво біля фонтану вмикатимуть колядки.

Фонтан, який пахне шоколадом та кавою

Новий фонтан біля Оперного театру – ароматизований. У технічному приміщенні площею 120 квадратних метрів є спеціальні відсіки, куди можна засипати різні ароматизатори. Ці аромати виходитимуть від струменів води. Проте фонтан може пахнути лише влітку

Цікаво! Фонтан на площі перед Оперним театром – метеозалежний. Він автоматично вимикається, коли починається злива чи сильний вітер.

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З висоти площа перед Оперним схожа на скрипку / Фото Романа Балука

Площа перед Оперним театром тепер має прихований зміст

Якщо дивитись на площу з висоти, можна побачити, що вона стала схожа на скрипку, гриф якої вказує на Оперний театр. Під час ремонту встановили нове освітлення – 4 струни скрипки, у яких зашифрували послання, написані абеткою Морзе:

Львів – місто можливостей;

Львів – місто великих людей;

Львів – місто кохання;

Львів – місто літератури.

"Ці світлові лінії викладені поміж плиткою так, щоб вони направляли погляд до Оперного театру через фонтан. Оскільки фонтан має динаміку руху та світла, світлові лінії також є динамічними, а інтенсивність свічення синхронізується з музикою. Таке рішення створює цілісність площі", – додала Шевчук.

Зверніть увагу! Ремонт площі перед Оперним театром повністю не завершений. Згідно з проєктом, тут ще встановлять лавки, інтерактивну таблицю та озеленення. Також триває ремонт центральної пішохідної алеї на проспекті Свободи.

Дивіться фото запуску фонтану біля Оперного театру / Фото Романа Балука