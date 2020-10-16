У Львові 16 жовтня через похолодання почався опалювальний сезон. До кінця дня у близько 70% львівських домівках стане тепло.

Зважаючи на холодну погоду у Львові, опалювальний сезон почався раніше, ніж у 2019 році. Про це розповів мер міста Андрій Садовий у ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Коли стане тепло в усіх львівських будинках

Усі котли увімкнули вночі 16 жовтня. Отже, до кінця дня у більшості львівських будинків стане тепліше.

Вчора на ніч почали включати всі котли, і зранку пішов теплоносій. Думаю, до кінця дня мінімум 70% людей вже будуть мати тепло. Частина, правда, не хочуть його брати, бо якщо добре утеплений будинок, то можна і до плюс 5 бути без тепла,

– розповів Садовий.

За словами міського голови, хоча й не усі львів'яни раді ранньому початку опалювального сезону, опалення увімкнули всім.