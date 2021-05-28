Міський голова зазначив, що у червні офіційно оголосять архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проєкту.

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Згідно зі законом, крематорій треба зводити на комунальній землі і він має бути власністю громади міста. Саме тому ми будемо працювати за принципом державно-приватного партнерства,

– пояснив мер Львова.

Андрій Садовий наголосив, що львів'яни "навіть зареєстрували петицію за будівництво крематорію, але робота вже ведеться". Він також закликав набрати необхідну кількість голосів та "підтвердити чітку спільку позицію".

Зверніть увагу! Підтримати петицію – можна за посиланням.

Мер Львова також додав: "Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного".