У Львові з 13 грудня у Парку культури почне працювати резиденція святого Миколая. На відвідувачів чекатимуть різдвяні мінівистави та зустріч з самим Чудотворцем.

Відкриття резиденції святого Миколая відбудеться 13 грудня о 12:00. Туди легко буде дійти, адже на території парку встановлять спеціальні вказівники. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що можна буде побачити у резиденції святого Миколая

На відвідувачів резиденції чекатимуть мінівистави та зустріч зі святим Миколаєм, який підготував подарунки для кожної дитини. Також батьки самі можуть дати Чудотворцеві подарунки для своїх дітей, щоб він їх передав.

У парку не заблукаєте – тут будуть розміщені вказівники "різдвяної дороги" до Миколая, де вас обов'язково зустріне гуцул-сніговик, а він точно знає, де запаковує подарунки Чудотворець. З Миколаєм можна порозмовляти й поділитися мріями, а біля хатинки вам впаде у вічі й чарівна скринька для дитячих листів, які можна буде написати у самій резиденції,

– розповіли організатори.

Резиденція святого Миколая працюватиме у Парку культури до 6 січня 2021 року.

Зверніть увагу! Записатись на зустріч зі святим Миколаєм у його резиденції можна за телефоном 098-762-22-48. Усі заходи у резиденції святого Миколая відбуватимуться з дотриманням протиепідемічних норм: виставу переглядатимуть одночасно не більше 15 дітей, після кожного показу приміщення провітрюватимуть. У хатинці розмістять антисептики, а вхід дозволятимуть лише у масках та після температурного скринінгу від ельфа.