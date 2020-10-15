Опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня. Проте до освітніх закладів тепло подадуть у інші терміни.

Львів повністю готовий до початку опалювального сезону. Про це заявив мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", повідомляє 24 канал.

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Сьогодні я підписую розпорядження, і від завтра (16 жовтня – 24 канал) ми починаємо планомірну подачу тепла для всіх будинків Львова. Весь житловий фонд завтра зранку буде підключатися без проблем,

– заявив Садовий.

Чому опалення не увімкнули раніше

Мер міста розповів, що опалення могли увімкнути раніше. Проте львів'яни були проти цього, бо "платити за кожен додатковий опалювальний день — вартісно". На 16 жовтня синоптики прогнозують похолодання, тому подавати тепло до львівських будинків почнуть саме тоді.

В школах та дитсадках опалення увімкнуть в інші терміни, адже в освітніх закладах заплановані осінні канікули.

Зверніть увагу! Опалювальний сезон у містах України починається тоді, коли впродовж 3 днів середньодобова температура опускається нижче, аніж 8 градусів тепла.

Нагадаємо, восени 2019 року тепло у школи, садки та лікарні подали 4 жовтня. Через потепління 11 жовтня опалювання у бюджетних установах вимкнули. До усіх споживачів Львівщини тепло розпочали подавати лише 29 жовтня.