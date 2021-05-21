Водночас усі пільги на проїзд у громадському транспорті зберігаються. За словами заступниці міського голови Львова з питань ЖКГ Ірини Маруняк, економічно обґрунтований тариф на проїзд в автобусах становить 14,6 гривні.

До теми Збитки – 5 мільйонів гривень щомісяця: львівські перевізники хочуть підвищити вартість проїзду

У Львові подорожчала вартість проїзду в громадському транспорті

Нові ціни на квитки почнуть діяти з моменту публікації офіційного рішення.

Відтак вартість проїзду в автобусах становитиме 10 гривень .

. Ціна квитка в трамваях та тролейбусах також становитиме 10 гривень, якщо його купувати у водія. Для пасажирів, які купуватимуть квиток у точках продажу, проїзд коштуватиме трохи дешевше – 9 гривень, та 8,5 гривні при купівлі онлайн.

Маруняк розповіла, що це компромісне рішення, адже економічно обґрунтований тариф на проїзд в автобусах становить 14,6 гривні, а в електротранспорті – 12,4 гривні.

Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів зазначив, що рішення про подорожчання вартості проїзду слід ухвалити через зростання цін на бензин та запасні частини, а також підвищення зарплати.

Перед підвищенням тарифу провели аналіз роботи перевізників

Маруняк зазначила, що перед підвищенням вартості проїзду в громадському транспорті Львова провели аналіз роботи транспортних підприємств, причин коригування тарифу, а також відбулися громадські обговорення.

Станом на зараз економічно обґрунтований тариф на проїзд в електротранспорті становить 12,40 гривні, в автотранспорті – 14,6 гривні, але ми зараз вносимо на розгляд виконкому пропозицію, щоби тариф складав 10 гривень, враховуючи громадські слухання і можливості наших мешканців,

– додала посадовиця.

Маруняк зауважила, що всі фінансові звіти публікуються на сайтах комунальних підприємств та ЛМР. Так львів'яни можуть бачити, скільки грошей потрапило на рахунки цих підприємств. За словами посадовиці, коригуючи тариф на проїзд у громадському транспорті, зменшуються дотації комунальних підприємств з міського бюджету.

Маруняк додала, що пасажири, купуючи квитки на трамваї та тролейбуси у кіосках, сплачуватимуть 9 гривень. Проте зараз львів'яни дуже активно користуються смартфонами для купівлі квитка. Тож через Приват24, термінали IBOX та EasyPay, QR-коди, SMS-квитки, Bluetooth-квитки вартість проїзду в трамваях становитиме лише 8,5 гривні. Водночас студентський квиток на проїзд в електротранспорті коштуватиме 5 гривень.

Вартість проїзних абонементів для пасажирів трамваїв і тролейбусів залишилась незмінною:

місячний проїзний коштує 150 гривень, а пільговий – 80 гривень;

туристичний на 3 дні – 50 гривень;

квартальний на 90 днів – 420 гривень;

денний – 20 гривень.

Читайте також 21 гривня за проїзд – багато, але 12 гривень – реальність: скільки заплатять кияни

Більш соціального рішення важко знайти

За словами міського голови Львова Андрія Садового, більш соціального рішення важко знайти, адже собівартість автобусних перевезень становить 14 гривень.

"Ми ж говоримо про 10. Ідеться про незначне коригування. До того ж усі пенсіонери їздять у Львові безкоштовно. Плюс люди, які мають відповідні пільги, також", – додав мер.

Садовий зазначив, що держава не компенсує жодної гривні на пільгові перевезення, які передбачені українським законодавством. Так, фінансові втрати перевізників від таких перевезень лягають на бюджет міста.

"Я думаю, що всі мешканці це підтримають, щоб надалі їздити в нормальному транспорті та мати е-квиток. Має бути здоровий глузд", – підсумував міський голова.

Зверніть увагу! Востаннє вартість проїзду у львівських автобусах зросла 1 лютого 2019 року – з 5 до 7 гривень. Своєю чергою, ціна на квиток в електротранспорті підвищилась у січні 2020 року.