У Львові на подвір'ї будинку вщент згоріла автівка: фото згарища

У Львові 3 травня на подвір'ї житлового будинку вщент згоріло авто "ВАЗ 2109". Пожежу гасили 8 надзвичайників. На жаль, внаслідок інциденту автівка перетворилась у металобрухт.
Інцидент трапився о 17:16. Наразі причини виникнення займання в авто встановлюють правоохоронці.
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У дворі житлового будинку згоріло авто
- О 17:16 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сріблистій, 25.
- Там у дворі будинку загорілось авто "ВАЗ 2109".
- На місце події негайно виїхали рятувальники.
- Вогнеборці локалізували пожежу о 17:28, а вже о 17:31 – повністю її загасили.
- До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 надзвичайників.
- На щастя, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав. Проте вогонь повністю знищив авто.
- Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Автівка згоріла вщент / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини