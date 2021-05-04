У Львові на подвір'ї будинку вщент згоріла автівка: фото згарища

4 травня 2021 , 12:08
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Львові 3 травня на подвір'ї житлового будинку вщент згоріло авто "ВАЗ 2109". Пожежу гасили 8 надзвичайників. На жаль, внаслідок інциденту автівка перетворилась у металобрухт.

Інцидент трапився о 17:16. Наразі причини виникнення займання в авто встановлюють правоохоронці.

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У дворі житлового будинку згоріло авто

  • О 17:16 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сріблистій, 25.
  • Там у дворі будинку загорілось авто "ВАЗ 2109".
  • На місце події негайно виїхали рятувальники.
  • Вогнеборці локалізували пожежу о 17:28, а вже о 17:31 – повністю її загасили.
  • До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 надзвичайників.
  • На щастя, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав. Проте вогонь повністю знищив авто.
  • Наразі причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.


Автівка згоріла вщент / Фото ДСНС Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів