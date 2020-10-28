У Львові поліцейська хитрощами затримала грабіжника: деталі – фото
У центрі Львова 27 жовтня грабіжник вирвав з рук 20-річного хлопця iPhone 6 та втік. Винахідлива патрульна подзвонила зловмиснику на викрадений телефон та переконала його повернути.
Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9 години вечора. Хлопця пограбував невідомий чоловік у сквері біля церкви. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як патрульна переконала зловмисника повернути телефон
- Близько 9 вечора 20-річий хлопець зателефонував до поліції.
- Він розповів, що якийсь чоловік вирвав у нього з рук телефон iPhone 6 та втік. Хлопець точно описав зловмисника.
- Поліцейські вирушили на пошуки чоловіка. Проте це не дало ніякого результату.
- Патрульні вирішили спробувати зателефонувати до грабіжника.
- Поліцейська вдалась до хитрощів та переконала зловмисника повернути вкрадений телефон.
- Вона обіцяла за це дати чоловікові винагороду. Грабіжник погодився.
- Зустріч повинна була відбутись на вулиці Зеленій.
Чоловік вкрав у хлопця телефон у центрі Львова / Фото поліції Львівщини
Як затримали грабіжника
На місце зустрічі виїхали патрульні. Там вони побачили схожого за описом чоловіка. 35-річний грабіжник вдавав, що нікого не чекає.
Патрульні під час поверхневої перевірки знайшли у чоловіка крадений телефон та пакетик з речовиною схожою на канабіс.
У зловмисника знайшли речовину схожу на канабіс / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Що загрожує чоловікові за грабіж
Патрульні встановили, що грабіжник раніше був неодноразово судимий за кримінальні правопорушення.Зловмисника затримали.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за грабіж. Чоловікові загрожує від 4 до 6 років за ґратами.
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.
Чоловікові загрожує до 6 років за ґратами / Фото поліції Львівщини