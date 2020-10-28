У центрі Львова 27 жовтня грабіжник вирвав з рук 20-річного хлопця iPhone 6 та втік. Винахідлива патрульна подзвонила зловмиснику на викрадений телефон та переконала його повернути.

Інцидент трапився на вулиці Валовій близько 9 години вечора. Хлопця пограбував невідомий чоловік у сквері біля церкви. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як патрульна переконала зловмисника повернути телефон

Близько 9 вечора 20-річий хлопець зателефонував до поліції.

Він розповів, що якийсь чоловік вирвав у нього з рук телефон iPhone 6 та втік. Хлопець точно описав зловмисника.

Поліцейські вирушили на пошуки чоловіка. Проте це не дало ніякого результату.

Патрульні вирішили спробувати зателефонувати до грабіжника.

Поліцейська вдалась до хитрощів та переконала зловмисника повернути вкрадений телефон.

Вона обіцяла за це дати чоловікові винагороду. Грабіжник погодився.

Зустріч повинна була відбутись на вулиці Зеленій.



Чоловік вкрав у хлопця телефон у центрі Львова / Фото поліції Львівщини

Як затримали грабіжника

На місце зустрічі виїхали патрульні. Там вони побачили схожого за описом чоловіка. 35-річний грабіжник вдавав, що нікого не чекає.

Патрульні під час поверхневої перевірки знайшли у чоловіка крадений телефон та пакетик з речовиною схожою на канабіс.



У зловмисника знайшли речовину схожу на канабіс / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Що загрожує чоловікові за грабіж

Патрульні встановили, що грабіжник раніше був неодноразово судимий за кримінальні правопорушення.Зловмисника затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за грабіж. Чоловікові загрожує від 4 до 6 років за ґратами.

Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі триває досудове розслідування.



Чоловікові загрожує до 6 років за ґратами / Фото поліції Львівщини