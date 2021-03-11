Львівські правоохоронці 6 березня затримали 2 грабіжників після того, як вони обікрали квартиру. Слідчі встановили, що зловмисники скоїли щонайменше 7 пограбувань.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

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Зловмисники скоїли 7 пограбувань

Правоохоронці близько 20:00 затримали 2 львів'ян віком 28 та 30 років, які пограбували квартиру на вулиці Перфецького.

Вони зламали дверний замок, проникли у житло та вкрали звідти цінні речі.

Правоохоронці встановили, що чоловіки причетні до щонайменше 7 пограбувань квартир, будинків та підсобних приміщень у Львові та Яворівському районі.

Під час обшуків у помешканнях затриманих поліцейські знайшли та вилучили інструменти для проникнення у помешкання, викрадені раніше речі та зброю.



Правоохоронці затримали грабіжників / Фото поліції Львівщини

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Зловмисникам повідомили про підозру

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у "крадіжках, поєднаних з проникненням у житло". Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Зловмисникам повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини