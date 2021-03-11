У Львові поліцейські затримали озброєних грабіжників: фото

Джерело:поліція Львівщини
Львівські правоохоронці 6 березня затримали 2 грабіжників після того, як вони обікрали квартиру. Слідчі встановили, що зловмисники скоїли щонайменше 7 пограбувань.
Правоохоронці повідомили затриманим про підозру. Наразі триває досудове розслідування.
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Правоохоронці затримали грабіжників / Фото поліції Львівщини
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Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у "крадіжках, поєднаних з проникненням у житло". Якщо провину чоловіків доведуть у суді, їм загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Зловмисникам повідомили про підозру / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини