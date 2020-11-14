У Львові 14 листопада правоохоронці зайшли в приміщення ресторану Celentano, що у центрі міста. Вони перевіряли, чи заклад громадського харчування дотримується карантину вихідного дня.

За столиками у Celentano сиділи відвідувачі. Правоохоронці не вимагали, аби ті вийшли з ресторану. Про це з місця події повідомляє 24 канал.

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Водночас компанія відмовилася відповідати на запитання журналістів 24 каналу про те, чи виписали поліцейські ресторану штраф.

Карантин вихідного дня у Львові

Львівська міська рада відмовилася виконувати рішення уряду про введення карантину вихідного дня. 13 листопада виконком скасував вихідні у суботу та неділю до кінця листопада. Так, заклади харчування можуть працювати у ці дні у звичному режимі, бо у Львові тепер немає вихідних.



Поліція перевіряє заклади громадського харчування у Львові / Фото Дмитра Москвича для 24 каналу



Правоохоронці зайшли у ресторан Celentano у Львові / Фото Дмитра Москвича для 24 каналу

За словами мера Львова Андрія Садового, якщо правоохоронці заважатимуть підприємцям працювати у вихідні, ті можуть звернутись на гарячу лінію за телефоном 1580. На дзвінки відповідатимуть юристи мерії. Вони ж допоможуть врегулювати усі конфлікти.

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Карантин в Україні: головне

11 листопада Кабінет Міністрів скасував адаптивний карантин в Україні.

Водночас уряд запровадив загальнодержавний карантин та карантин вихідного дня.

Через це у суботу та неділю тепер можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та банки.

Підприємці та ресторатори обурилися таким рішенням уряду. Люди вийшли на протест у різних містах України.

Зокрема, 14 листопада акції протесту відбулися у Рівному, Чернівцях та Житомирі.

Місцева влада низки міст заявила, що не виконуватиме нові обмеження.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу