У Львові поліція перевіряла дотримання карантину вихідного дня у піцерії Celentano
У Львові 14 листопада правоохоронці зайшли в приміщення ресторану Celentano, що у центрі міста. Вони перевіряли, чи заклад громадського харчування дотримується карантину вихідного дня.
За столиками у Celentano сиділи відвідувачі. Правоохоронці не вимагали, аби ті вийшли з ресторану. Про це з місця події повідомляє 24 канал.
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Водночас компанія відмовилася відповідати на запитання журналістів 24 каналу про те, чи виписали поліцейські ресторану штраф.
Карантин вихідного дня у Львові
Львівська міська рада відмовилася виконувати рішення уряду про введення карантину вихідного дня. 13 листопада виконком скасував вихідні у суботу та неділю до кінця листопада. Так, заклади харчування можуть працювати у ці дні у звичному режимі, бо у Львові тепер немає вихідних.
Поліція перевіряє заклади громадського харчування у Львові / Фото Дмитра Москвича для 24 каналу
Правоохоронці зайшли у ресторан Celentano у Львові / Фото Дмитра Москвича для 24 каналу
За словами мера Львова Андрія Садового, якщо правоохоронці заважатимуть підприємцям працювати у вихідні, ті можуть звернутись на гарячу лінію за телефоном 1580. На дзвінки відповідатимуть юристи мерії. Вони ж допоможуть врегулювати усі конфлікти.
Поліція перевіряла дотримання карантину вихідного дня у ресторані у Львові: дивіться відео
Карантин в Україні: головне
- 11 листопада Кабінет Міністрів скасував адаптивний карантин в Україні.
- Водночас уряд запровадив загальнодержавний карантин та карантин вихідного дня.
- Через це у суботу та неділю тепер можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та банки.
- Підприємці та ресторатори обурилися таким рішенням уряду. Люди вийшли на протест у різних містах України.
- Зокрема, 14 листопада акції протесту відбулися у Рівному, Чернівцях та Житомирі.
- Місцева влада низки міст заявила, що не виконуватиме нові обмеження.
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