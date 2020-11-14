У Львові 14 листопада поліція заблокувала роботу щонайменше 4 великих ринків. Правоохоронці не перекривають входів, однак стежать, чи працівники дотримуються карантину вихідного дня.

Продавці не стають за прилавки, бо бояться, що правоохоронці їх оштрафують. Про це повідомляє Zaxid.net.

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Які ринки не працюють

"Шувар";

"Краківський";

"Галицьке перехрестя";

"Південний";

"Іскра".

У пресслужбі поліції розповіли, що правоохоронці виконують розпорядження уряду.

Впродовж цих вихідних правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі,

– наголосив заступник начальника Нацполіції Львова Дмитро Міхалець.

Крім того, у Львові поліція також перевіряє, чи дотримуються карантину заклади громадського харчування. Зокрема правоохоронці зайшли у приміщення ресторану Celentano, що у центрі міста. Відвідувачів із закладу не виганяють. Про це з місця події повідомляє 24 канал.

У Львові поліція перевіряє ресторани у карантин вихідного дня: дивіться відео



У Львові поліція перевіряє, чи заклади громадського харчування дотримуються карантину / Фото Діми Москвича для 24 каналу



Правоохоронці стежать за дотриманням карантину вихідного дня / Фото Діми Москвича для 24 каналу

Що відомо про карантин вихідного дня у Львові

Мер Львова Андрій Садовий 13 листопада заявив, що виконком міськради скасував вихідні у суботу та неділю. Мовляв, у такому разі львів'яни можуть не дотримуватися карантину вихідного дня, оскільки вихідних до 30 листопада у місті не буде.

Він також додав, якщо хтось заважатиме працювати львівським закладам харчування у вихідні, люди можуть звернутись на гарячу лінію за телефоном 1580. Дзвінки прийматимуть юристи мерії, які допоможуть врегулювати усі конфлікти.