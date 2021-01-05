У Львові 5 січня правоохоронці затримали заступника начальника одного з відділів Державної податкової служби. Посадовець розробив корупційну схему й систематично отримував хабарі від львівських підприємців.

Невдовзі податківцеві повідомлять про підозру. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

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Як затримали податківця

Податківець організував корупційну схему, за допомогою якої систематично одержував від львівських підприємців хабарі.

За гроші посадовець обіцяв не вживати заходів щодо стягнення податкового боргу з підприємців.

Поліцейські затримали заступника керівника відділу під час одержання ним 20 тисяч гривень хабаря.

Також раніше, у грудні 2020 року, правоохоронці задокументували 2 факти отримання податківцем "винагороди" – 10 та 20 тисяч гривень.

Дивіться фото, як правоохоронці затримали податківця / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмиснику

Правоохоронці затримали податківця. Наразі вони вирішують питання про повідомлення йому про підозру за одержання неправомірної вигоди.

За скоєне чоловікові загрожує покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці проводять обшук на робочому місці посадовця.