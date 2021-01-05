У Львові поліція затримала податківця на хабарі: фото
У Львові 5 січня правоохоронці затримали заступника начальника одного з відділів Державної податкової служби. Посадовець розробив корупційну схему й систематично отримував хабарі від львівських підприємців.
Невдовзі податківцеві повідомлять про підозру. Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме до 10 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.
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Як затримали податківця
- Податківець організував корупційну схему, за допомогою якої систематично одержував від львівських підприємців хабарі.
- За гроші посадовець обіцяв не вживати заходів щодо стягнення податкового боргу з підприємців.
- Поліцейські затримали заступника керівника відділу під час одержання ним 20 тисяч гривень хабаря.
- Також раніше, у грудні 2020 року, правоохоронці задокументували 2 факти отримання податківцем "винагороди" – 10 та 20 тисяч гривень.
Дивіться фото, як правоохоронці затримали податківця / Фото Нацполіції
Що загрожує зловмиснику
Правоохоронці затримали податківця. Наразі вони вирішують питання про повідомлення йому про підозру за одержання неправомірної вигоди.
За скоєне чоловікові загрожує покарання – від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці проводять обшук на робочому місці посадовця.
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