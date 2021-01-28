Головний режисер Львівського театру ляльок Володимир Підцерковний помер 28 січня. Він тривалий час боровся з тяжкою хворобою, проте так і не зміг її подолати.

Джерело: Львівський театр ляльок

Підцерковний помер у віці 64 років. Протягом свого життя він встиг створити понад 40 вистав для дітей та дорослих, низка з яких змогла потішити не лише львів'ян, а й жителів Білорусі, Литви, Молдови та Польщі.

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Пресслужба театру першою повідомила про смерть режисера

Пресслужба Львівського театру ляльок першою повідомила про смерть Підцерковного. У цьому театрі він працював з 2017 року.

Із сумом повідомляємо, що сьогодні вночі відійшов у вічність головний режисер театру Володимир Євгенійович Підцерковний. Світла пам'ять!

– йдеться у фейсбук-дописі театру.

Режисер помер уночі 28 січня. Підцерковний тривалий час боровся з важкою хворобою.

Що відомо про Володимира Підцерковного