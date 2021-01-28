У Львові помер видатний режисер Володимир Підцерковний
Головний режисер Львівського театру ляльок Володимир Підцерковний помер 28 січня. Він тривалий час боровся з тяжкою хворобою, проте так і не зміг її подолати.
Джерело: Львівський театр ляльок
Підцерковний помер у віці 64 років. Протягом свого життя він встиг створити понад 40 вистав для дітей та дорослих, низка з яких змогла потішити не лише львів'ян, а й жителів Білорусі, Литви, Молдови та Польщі.
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Пресслужба театру першою повідомила про смерть режисера
Пресслужба Львівського театру ляльок першою повідомила про смерть Підцерковного. У цьому театрі він працював з 2017 року.
Із сумом повідомляємо, що сьогодні вночі відійшов у вічність головний режисер театру Володимир Євгенійович Підцерковний. Світла пам'ять!
– йдеться у фейсбук-дописі театру.
Режисер помер уночі 28 січня. Підцерковний тривалий час боровся з важкою хворобою.
Що відомо про Володимира Підцерковного
- Володимир Підцерковний закінчив Київський державний інститут культури імені Корнійчука та Рівненський державний інститут культури.
- До 2008 року він також навчався у Державній академії керівних кадрів культури та мистецтв.
- У 1975 році Підцерковний почав працювати завідувачем клубу в селі Переросля Рівненської області.
- У 1977 – 1978 роках він працював актором Рівненського обласного театру ляльок, а у 1991 році – став художнім керівником Центру дозвілля "Шлях", що розташований у Рівному.
- З 1996 року Підцерковний став режисером-постановником, а згодом його призначили на посаду головного режисера Рівненського обласного театру ляльок.
- У 2003 – 2017 роках Підцерковний працював головним режисером Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки.
- У Львівському театрі ляльок режисер почав працювати з 2017 року.
- За час театральної роботи Підцерковний створив понад 40 вистав для дітей, юнацтва та дорослих. Низка поставлених ним вистав брала участь у вітчизняних й міжнародних фестивалях у Білорусі, Литві, Молдові та Польщі.
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